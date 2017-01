Na Colours of Ostrava príde aj Afro Celt Sound System

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Do programu festivalu nedávno pribudli aj Speed Caravan a Faada Freddy.BRATISLAVA 4. januára (WebNoviny.sk) - Na český festival Colours of Ostrava príde aj skupina Afro Celt Sound System. Formácia, ktorá spája prvky africkej a keltskej hudby, zavíta na podujatie v 14-člennej zostave. Kapela, ktorej albumy Volume 1: Sound Magic (1996), Volume 2: Release (1999), Volume 3: Further in Time (2001), Seed (2003) či Volume 5: Anatomic (2005), uviedlo na trh vydavateľstvo Real World Records Petra Gabriela, predstaví na podujatí najnovší počin The Source (2016).Do line-upu festivalu, ktorý sa bude konať od 19. do 22. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave, nedávno pribudli aj skupina Speed Caravan a spevák Faada Freddy.Účasť na Colours of Ostrava predtým potvrdili aj Imagine Dragons, Norah Jones, Alt-J, Birdy, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Moderat, Pierce Brothers a Nouvelle Vague.Informácie pochádzajú z webstránky www.colours.cz a archívu agentúry SITA.