Na Colours of Ostrava vystúpia aj Jamiroquai

Skupina zverejnila krátke video s ukážkou novej tvorby a hashtagom Automaton.BRATISLAVA 17. januára - Na český festival Colours of Ostrava príde aj anglická formácia Jamiroquai. "Obnovení Jamiroquai s excentrickým frontmanom Jay Kayom prídu do Ostravy s čerstvou 'kozmickou' energiou. Predvedú svoju strhujúcu tanečnú show na pomedzí funku, acid jazzu, soulu, rocku, disca aj elektra," uviedla Zlata Holušová, riaditeľka podujatia, ktoré sa bude konať od 19. do 22. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave.Skupina dnes zverejnila dátumy turné, podľa čoho by mala na Colours of Ostrava vystúpiť v posledný deň. Kapela zároveň ponúkla krátke video s ukážkou novej tvorby a hashtagom Automaton.Formáciavznikla v roku 1992. V súčasnosti ju okrem Jay Kaya, vlastným menom Jason Luís Cheetham, tvoria Matt Johnson, Rob Harris, Paul Turner, Derrick McKenzie, Sola Akingbola, James Russell, Jim Corry a Malcolm Strachan. Kapela už s debutovým albumom Emergency on Planet Earth (1993) obsahujúcim hit Too Young to Die dosiahla veľký úspech, keď s ním bodovala na prvom mieste v britskom rebríčku.Okrem toho vydala štúdiovky The Return of the Space Cowboy (1994), Travelling Without Moving (1996), Synkronized (1999), A Funk Odyssey (2001), Dynamite (2005) a zatiaľ posledný Rock Dust Light Star (2010). V roku 1998 formácia získala Grammy za skladbu Virtual Insanity z albumu Travelling Without Moving. Známa je aj ich skladba Deeper Underground, ktorú nahrali pre film Godzilla (1998).Účasť na 16. ročníku Colours of Ostrava už skôr potvrdili Imagine Dragons, Norah Jones, Alt-J, Birdy, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Moderat, Pierce Brothers, Nouvelle Vague, Afro Celt Sound System, Speed Caravan, Faada Freddy, Ferocious Dog, Louis Berry, The Carny Villains a Blazin' Fiddles.Informácie pochádzajú od PR manažéra festivalu Zdenka Hanouta, z webstránok www.colours.cz, www.jamiroquai.co.uk a archívu agentúry SITA.