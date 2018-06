Na dolnom Zemplíne potvrdili už 11 prípadov osýpok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Michalovce 8. júna (TASR) – V súvislosti s epidémiou osýpok na dolnom Zemplíne je potvrdených už 11 prípadov tohto ochorenia. Pravdepodobných je 13 ochorení, ktoré sa budú laboratórne došetrovať. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.Ako ďalej uviedla, 22 ochorení evidovali v Drahňove v Michalovskom okrese, jedno v obci Baškovce v Sobranskom okrese a ďalšie v meste Strážske.priblížila.Najviac ochorení (12) sa vyskytuje vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov, medzi deťmi od jedného do 14 rokov sú siedmi chorí, zvyšok je v skupine od 20 do 44 rokov. Čo sa týka zdravotného personálu v michalovskej nemocnici, stav sa podľa nej nezmenil, to znamená, že medzi chorými sú aj dve zdravotné sestry infekčného oddelenia.K pondelku (4.6.) bolo v tejto súvislosti zaočkovaných 102 detí v obci Drahňov, jeho vykonávanie pokračuje podľa Račkovej priebežne.poznamenala.O prvých prípadoch zavlečenia osýpok na dolný Zemplín, konkrétne z Veľkej Británie, ÚVZ informoval začiatkom minulého týždňa.