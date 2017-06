Na farme v Mysline sa venujú chovu oviec a pestovaniu rakytníka

Na rodinnej farme Sivých v obci Myslina v Humenskom okrese sa okrem chovu oviec venujú aj pestovaniu rakytníka rešetliakovitého. Jaroslav Sivý uviedol, farmárčiť začal v areáli chátrajúceho a zdevastované miestneho družstva. Na fotografii zľava majiteľ farmy Jaroslav Sivý so synom v sade rakytníka rešetliakovitého. Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Myslina 7. júna (TASR) – Na rodinnej farme Sivých v obci Myslina v Humenskom okrese sa okrem chovu oviec venujú aj pestovaniu rakytníka rešetliakovitého. Do farmárčenia sa majiteľ farmy Jaroslav Sivý pustil na podnet svojho nebohého otca. Ako pre TASR uviedol, začal v areáli chátrajúceho a zdevastované miestneho družstva, kde strávil detstvo.V roku 2002 začínali s 20 ovcami, dnes ich majú 400.priblížil. Ovčie mlieko spracúvajú a vyrábajú hrudku, syry, žinčicu a slovenskú pravú bryndzu. Tú považuje za zlatý produkt.spomenul. Chovajú slovenské plemeno cigája, ktoré na jeden podoj vyprodukuje dva až tri decilitre mlieka.uviedol na porovnanie.V rodine, ako tvrdí, inklinujú k perspektívnym, progresívnym rastlinám, ktoré sú okrem iného prospešné pre život človeka a napomáhajú zlepšovať kvalitu života.povedal s tým, že okrem iného obsahuje veľké množstvo vitamínu C, ale aj A. Obsahom biologicky aktívnych látok patrí medzi najcennejšie potravinárske a liečivé rastliny.priblížil situáciu. Spracovávať by ho chceli na šťavy, čaje, ale aj olej.Sivý v obci vyrástol. Na miestnom bývalom družstve, kde v súčasnosti prevádzkuje farmu, strávil detstvo, keďže tu v minulosti pracovala jeho mama.priblížil. Do rodinnej farmy je zaangažovaná celá rodina - mladší a starší syn, ale aj manželka. Na jej prevádzkovaní sa podieľajú štyria stáli zamestnanci, počas sezóny zamestnávajú aj brigádnikov. Na margo toho uviedol, že v súčasnosti je veľký problém pri hľadaní pastiera.