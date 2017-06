Na futbalový turnaj Fragaria cup príde po prvý raz tím z Albánska

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 30. júna (TASR) – Prešov bude najbližšie dni žiť medzinárodným mládežníckym futbalovým turnajom Fragaria cup 2017. Družstvá začnú prichádzať v sobotu 1. júla, súťaže sa odohrajú v dňoch 2. až 6. júla. Ide o 16. ročník podujatia, ktorý sa začne v nedeľu (2.7.) slávnostným ceremoniálom v centre mesta. Vlajkový sprievod všetkých družstiev sa vydá historickým centrom Prešova podvečer k budove Divadla Jonáša Záborského, kde bude program pokračovať kultúrnymi vystúpeniami. Zábava vyvrcholí diskotékou a ohňostrojom.uviedol predseda organizačného výboru Fragaria cup Artúr Benes.Chlapčenské kategórie sú od osem do 15 rokov, každý ročník tvorí jednu kategóriu. Dievčenské tímy vytvoria jednu kategóriu, na turnaj sa prihlásilo šesť dievčenských družstiev. Slávnostné dekorovanie víťazov bude v posledný deň turnaja. Na všetky zápasy bude vstup voľný.Od prvého ročníka, kedy prišlo do Prešova na turnaj 48 družstiev zo šiestich krajín, každým rokom tento počet rástol. Za 15 rokov jeho existencie prišlo na Fragaria cup okolo 2900 družstiev.Večerný ceremoniál vytlačí v nedeľu 2. júla z centra mesta všetku dopravu. Od 19.30 do 22.00 h bude úplne uzavretá Hlavná ulica pre motorové vozidlá. Trolejbusové linky č. 4 a 8 budú premávať cez ulicu Obrancov mieru a 17. Novembra. Trolejbusy č. 1, 2 a 5 nahradia autobusy, ktoré budú premávať po základnej obchádzkovej trase cez ulice Remscheidská – Okružná – Štefánikova. Na trase Clementisova – Levočská – Remscheidská – Okružná – Masarykova - Železničná stanica bude zriadená kyvadlová doprava označená "X".