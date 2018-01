Na horách buďte ostražití: Na hrebeňoch môže naďalej silno fúkať

Ilustračné foto. Foto: internet Foto: internet

Bratislava 28. januára (TASR) - Na hrebeňoch hôr v okresoch severného Slovenska sa môže aj v najbližších dňoch vyskytovať silný vietor. Uvádza to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Meteorológovia očakávajú vo viacerých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja, ako aj v okrese Poprad výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 kilometrov za hodinu.uvádza SHMÚ.Meteorológovia vydali v sobotu (27.1.) pre uvedené lokality výstrahu 1. stupňa s platnosťou do utorka 30. januára do 09.00 h.