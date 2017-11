Na hornom konci v Handlovej volia ľudia v miestnom pohostinstve

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič

Handlová 4. novembra (TASR) - V miestnom pohostinstve na hornom konci zriadili jeden z volebných okrskov v baníckom meste Handlová vo voľbách do vyšších územných celkov. K výberu miesta samospráva pristúpila po tom, čo zavreli prevádzku, kde bývali voľby doposiaľ."V predchádzajúcich voľbách bol volebný okrsok na hornom konci v potravinách, táto prevádzka však bola zrušená, to znamená, že z nebytových priestorov sa stali bytové. Z toho dôvodu hľadalo mesto Handlová nové priestory pre volebný okrsok, ako najvhodnejší sa javil hostinec Pod brezami, ktorý má bezbariérový prístup," ozrejmila pre TASR hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.Do okrsku v hostinci podľa nej patria obyvatelia štyroch ulíc, oprávnených voličov je tam 422, pričom celkovo je v meste Handlová 14.444 oprávnených voličov."Je to krásna miestnosť, nič jej nechýba, je tu príjemné prostredie. Aj keď je to krčma, vo volebný deň tu nepijeme, nefajčíme, čakáme na prvých voličov. V priebehu dňa by sa mala ich účasť zvyšovať," povedal predseda okrskovej volebnej komisie Jozef Javurek.Zároveň odhadol, že vo voľbách do vyšších územných celkov bude z jeho pohľadu menej voličov, pretože ľudia nepoznajú kandidátov, nevedia, na koho sa obrátiť. "Vždy sú im bližší tí, ktorí sú v ich okruhu, v Prievidzi a Handlovej," skonštatoval.