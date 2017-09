Na hrade Fiľakovo počas sezóny prebiehal archeologický prieskum

Na snímke z 22. augusta 2017 dolná brána Fiľakovského hradu v okrese Lučenec počas opravy klenby. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 14. septembra (TASR) – Archeologický prieskum a obnova Fiľakovského hradu v okrese Lučenec desiatimi nezamestnanými patria medzi najdôležitejšie akcie, ktoré počas tohtoročnej sezóny realizovalo tamojšie Hradné múzeum Fiľakovo (HMF). Podľa slov jeho riaditeľky Viktórie Tittonovej to umožnili dva úspešné projekty, ktoré mesto podalo na Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom.priblížila riaditeľka, podľa ktorej je v pláne i obnova ďalšej brány smerom na horný hrad. Všetky práce by mali hotové do konca septembra.Počas leta na Fiľakovskom hrade prebiehal i archeologický prieskum, v rámci ktorého našli archeológovia v troch sondách viacero zaujímavostí. Väčšina z nich pochádza z Perényiho bašty, kde pracovníci čistili pôvodný kanál na odvod dažďovej vody.konkretizovala Tittonová s tým, že nálezy sa stanú súčasťou stálej expozície HMF.