Na internáte v Poprade začali s rozsiahlou rekonštrukciou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Poprad 16. augusta (TASR) – Exteriér školského internátu na Karpatskej ulici v Poprade začali rekonštruovať. Ako uviedla pre TASR hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, internát je v nepretržitej prevádzke už 30 rokov, čomu zodpovedal aj takmer havarijný stav budovy. Problémy spôsobovala predovšetkým fasáda budovy, ktorá nepôsobila esteticky, zároveň bola podľa jej slov aj nebezpečná."Stavebné práce sa podarilo iniciovať zriaďovateľovi budovy, teda PSK, vďaka technickej pomoci Elena v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR a programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja," informovala hovorkyňa kraja. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Euro-Building, a. s. Stavba by mala byť v zmysle zmluvy ukončená a odovzdaná do 12 mesiacov. Cena za zhotovenie diela predstavuje vyše 620.000 eur, spoluúčasť PSK bude vo výške päť percent.Cieľom rekonštrukcie je predovšetkým zníženie energetickej náročnosti budovy. "Ide o komplex s osempodlažnou ubytovacou časťou a dvojpodlažnou vstupnou časťou. V budove je 422 okien, 14 balkónových dverí, šesť dverí na požiarne schodište a päť vchodových dverí," doplnila. Rozsiahla rekonštrukcia v sebe zahŕňa opravu fasády, zateplenie strešného plášťa, výmenu vchodových dverí, výmenu vykurovacieho systému a svietidiel."Rekonštrukcia interiéru, ktorý si vyžaduje rozsiahlejšie investície, príde na rad neskôr. Nevyhnutné opravy, maľovanie a obnova interiéru sa zabezpečujú priebežne," doplnila hovorkyňa PSK. Od roku 2002 kraj investoval do obnovy budovy takmer 216.000 eur, najviac z toho to bolo v roku 2015, išlo o sumu 143.822 eur. Investície smerovali predovšetkým na výmenu okien, maľovanie interiéru izieb a na výmenu sociálnych zariadení či na opravu podláh na chodbách a v izbách.