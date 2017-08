Na juhovýchode Slovenska môžu teploty vystúpiť až na 33 stupňov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. augusta (TASR) - Horúčavy môžu dnes potrápiť juhovýchod Slovenska. Teplota sa tu môže vyšplhať až na 33 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal pre okresy Trebišov, Michalovce a Sobrance výstrahu 1. stupňa. Tá potrvá od 14.00 do 18.00 h.Horúčavy predstavujú záťaž pre každý organizmus. Viac sú ohrozené ženy, kolabujú častejšie ako muži. Takisto treba dávať pozor na deti a seniorov. Počas horúčav treba dodržiavať pitný režim. Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, a to v menších dávkach, radí Úrad verejného zdravotníctva SR.Vysoké teploty sú záťažou aj pre vtáctvo v mestách. Operencom možno pomôcť jednoducho, na okenný parapet či záhradku stačí dať nízku misku s vodou, napríklad z kvetináča. Horúčavy predstavujú aj potenciálne nebezpečenstvo pre tvorbu požiarov.