Na kanoistických ME štartuje tucet Slovákov, želiezkami K4 a Gelle

Na snímke slovenský rýchlostný kajakár Peter Gelle Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenská rýchlostná K4 v zložení zľava Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka Foto: TASR - Ján Súkup Foto: TASR - Ján Súkup

Slovenská nominácia na ME v Plovdive:



Kajak - muži:

K1: Peter Gelle 1000 m a 5000 m

K2: Marek Krajčovič, Matej Michálek 1000 m

K2: Miroslav Zaťko, Ľubomír Beňo 500 m

K4: Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka 500 a 1000 m



Kajak - ženy:

K1: Ivana Mládková 200 m



Kanoe - muži:

C1: Vincent Farkas 500 m, 1000 m, 5000 m



Kanoe - ženy:

C1: Hana Mikéciová 200 m a 5000 m

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plovdiv 13. júla (TASR) - Dvanásť slovenských rýchlostných kanoistov sa od piatka do nedele predstaví na ME v bulharskom Plovdive. Najväčším želiezkom v ohni bude štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka, ktorý na 1000 m trati obhajuje zlato z Moskvy, na päťstovke bol v Krylatskom druhý.Strieborní olympijskí medailisti z OH 2016 v Riu de Janeiro absolvovali pred šampionátom sústredenie v Szolnoku.povedal pre TASR Vlček.Tréner slovenského štvorkajaka Peter Likér zdôraznil, že vrcholom roka budú augustové MS v Račiciach, dúfa však, že aj európsky šampionát dopadne pre jeho zverencov úspešne." uviedol Likér pre stránku canoe.sk.Kajakár Peter Gelle by si chcel vybojovať finále na tisícke.Športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla dúfa, že úvodný vrchol sezóny bude pre vodákov spod Tatier úspešný.