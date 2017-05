Na koncert 'depešákov' dohliadali aj desiatky policajtov

Na snímke koncert britskej skupiny Depeche Mode na futbalovom štadióne Pasienky, 20. mája 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. mája (TASR) - Na bezpečnosť sobotňajšieho (20. 5.) koncertu kultovej britskej formácie Depeche Mode na bratislavských Pasienkoch dohliadali desiatky SBS-károv, príslušníkov polície a usporiadateľov.TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Miháliková.Išlo už v poradí o piaty koncertna Slovensku v rámci turné The Global Spirit Tour 2017, pričom predchádzajúce koncerty boli v Bratislave v rokoch 2006, 2009, 2013 a 2014. Kapela už v tradičnom zložení hlavného speváka Davida Gahana, hlavného skladateľa Martina Gorea a klávesáka a zároveň manažéra Andrewa Fletchera predstavila publiku na vypredanom futbalovom štadióne na bratislavských Pasienkoch skladby nielen z nového albumu Spirit, ale zároveň sa vrátila k starým overeným a dodnes fanúšikmi zbožňovaným klasikám ako Personal Jesus, slaďáku Somebody, ktorý bol zaspievaný Martinom Goreom, či Enjoy the Silence, ktorá vznikla v roku 1990. Podľa neoficiálnych informácií sa koncertu zúčastnilo takmer 33.000 ľudí.