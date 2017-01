Na lyžiarku Stromkovú čakajú prvé preteky slopestyle v sezóne

Na archívnej snímke slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková. Foto: TASR Foto: TASR

Font Romeu 12. januára (TASR) - Na Zuzanu Stromkovú čakajú vo francúzskom Font Romeu prvé preteky slopestyle v sezóne Svetového pohára v akrobatickom lyžovaní. Slovenská reprezentantka sa sústredí predovšetkým na túto olympijskú disciplínu, v ktorej sa chce kvalifikovať na ZOH 2018 do Pjongčangu.Stromková začiatkom decembra vynechala podujatie Big Air v nemeckom Mönchengladbachu a trénovala na slopestyle. Do Francúzska dorazila bez zdravotných problémov.referoval pre TASR z dejiska riaditeľ Úseku akrobatického lyžovania Slovenskej lyžiarskej asociácie Tomáš Murgáč.Kvalifikačný kľúč na najbližšie zimné olympijské hry sa v porovnaní so Soči 2014 nezmenil. Pod piatimi kruhmi sa predstavia dva tucty pretekárok v redukovanom poradí, v konkrétnej disciplíne je počet zástupkýň jednej krajiny obmedzený na štyri. Dokopy smie krajina v akrobatickom lyžovaní vyslať maximálne 32 reprezentantov.dodal Murgáč.Kvalifikácia žien je vo Font Romeu na programe v piatok, osemčlenné finále potom v sobotu od 13.30 h.