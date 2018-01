Na maďarskom festivale Sziget sa môžete tešiť na Kendricka Lamara, Mumford & Sons aj Kygo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) - Organizátori maďarského festivalu Sziget zverejnili prvých tridsaťsedem potvrdených interpretov tohtoročného programu.Návštevníci 26. ročníka populárneho podujatia sa môžu tešiť napríklad na amerického rappera Kendricka Lamara, anglickú folk-rockovú kapelu Mumford & Sons, nórskeho dídžeja a producenta Kyga, anglického speváka Liama Gallaghera či dánsku speváčku a skladateľku MO.Ďalšími potvrdenými vystupujúcimi sú Bastille, Parov Stelar, Lykke Li, The Kooks, Kaleo, Zara Larsson, Gogol Bordello, Clean Bandit, Blossoms, Milky Chance, Wolf Alice, Little Dragon, Cigarettes After Sex, Goo Goo Dolls, Fink, Seasick Steve, Above & Beyond, Nothing But Thieves, Slaves, Everything Everything, Lewis Capaldi, Lemaitre, La Femme, Alle Farben, Joe Goddard, Ummet Ozcan, Sam Feldt, Jay Hardway, The Him, WhoMadeWho, Shame a Perturbator.Festival Sziget, ktorý počas minulotýždňového odovzdávania European Festival Awards ocenenie za line-up roka, sa uskutoční od 8. do 15. augusta v Budapešti. Vstupenky sú už v predaji.Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka festivalu Silvia Turnerová.