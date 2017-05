Na mapu slovenských festivalov sa vracia Zvuk for Štiavnica

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Banská Štiavnica 22. mája (TASR) - Na mapu slovenských festivalov sa po ročnej pauze vracia jazz-fusion festival Zvuk for Štiavnica. Festivalu, ktorý sa bude konať v dňoch 17. a 19. augusta, bude predchádzať koncert rakúskej kapely Kompost 3. Konať sa bude v sobotu 27. mája v Kultúrnom centre v Banskej Štiavnici." informovala za organizátorov Júlia Šimková.Ako uviedla, ich povestná kreativita a schopnosť vtiahnuť poslucháčov do fantastických scenérií postavených na jazze, súčasnej hudbe, elektronike či „“ iných žánrov kapele veľmi rýchlo priniesli prestížne ocenenia. "" podotkla.V súčasnosti kapelu tvoria členovia Martin Eberle (trúbka, krídlovka), Manu Mayr (kontrabas, basgitara), Benny Omerzell (klavír, hammond, klávesy) a Lukas König (bicie). Spoločne s rakúskou speváčkou Mirou Lu Kovacs však stoja aj za projektom pod názvom 5K HD. Na Slovensko v sobotu zavíta pôvodná inštrumentálna zostava.Koncert Kompost 3 a festival Zvuk for Štiavnica z verejných zdrojov podporilo Rakúske kultúrne fórum a Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom festivalu.