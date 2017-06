Na ME vo vodnom slalome z 1. kola suverénne do semifinále Škantárovci

Ladislav a Peter Škantárovci, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Výsledky kvalifikácie



1. kolo



C2: 1. Ladislav a Peter Škantárovci (SR) 108,15 (0), 2. Karlovský - Jáně (ČR) 110,12 (2), 3. Behling - Becker (Nem.) 110,29 (2), ...13. Pavol a Peter Hochschornerovci 116,93 (4), 17. Tomáš Kučera - Ján Bátik (všetci SR) 121,91 (2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tacen 1. júna (TASR) - Už v 1. kole kvalifikácie boli jasne najlepší na ME slalomárov na divokej vode v slovinskom Tacene deblisti Ladislav a Peter Škantárovci. Zajazdili najrýchlejší čas a suverénne postúpili do sobotného semifinále. Nie všetkým slovenským lodiam sa však darilo s rovnakým efektom.Medzi 18 deblistami museli v perejách rieky Sáva zabojovať o postup v 2. kole Pavol a Peter Hochschornerovci i Tomáš Kučera - Ján Bátik. Hochschornerovci si skomlikovali cestu do semifinále v 1. kole po dvoch dotykoch na druhej a predposlednej 23. bránke. Kučera s Bátikom už výrazne stratili na prvom medzičase a stratu do cieľa ešte prehĺbili, navyše nedovolene atakovali 19. bránku.