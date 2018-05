Na mori neďaleko Brazílie zachránili 25 afrických migrantov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sao Paulo 21. mája (TASR) - Vyše dve desiatky afrických migrantov priviezli do severozápadnej Brazílie po tom, ako ich na mori zachránili rybári. S odvolaním sa na nedeľňajšie oznámenie miestnych úradov o tom informovala agentúra AP.Vláda brazílskeho štátu Maranhao uviedla, že 25 ľudí zo Senegalu, Nigérie, Guiney, Sierry Leone a Kapverd, ako aj dvaja Brazílčania dorazili na pobrežie v nedeľu.Plavidlo s migrantmi v čase záchrany voľne unášali morské prúdy, vyplýva z informácií spravodajského portálu G1, podľa ktorého boli títo ľudia na mori celé týždne.Ľudia na palube boli dehydrovaní a po príchode na pobrežie im poskytli lekársku starostlivosť a jedlo. Previezli ich do športového areálu, kde budú dočasne ubytovaní.Brazílska federálna polícia podľa úradov skúma, či voči migrantom neboli spáchané nejaké trestné činy. Mohlo by to znamenať podozrenie, že sa stali obeťami zneužitia zo strany pašerákov, píše AP.Každoročne sa desaťtisíce ľudí z Afriky a Blízkeho východu pokúšajú dostať do Európy na plavidlách zabezpečených pašerákmi. Takéto cesty do Brazílie sú však veľmi zriedkavé.