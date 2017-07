Na najväčšie plátno Kina Lumiére sa vráti kapela Led Zeppelin

Archívna fotografia: Kino Lumiére.. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 11. júla (TASR) - V stredu 12. júla sa na najväčšie plátno bratislavského Kina Lumiére vráti kapela Led Zeppelin, ktorá pred štyrmi rokmi otvárala cyklus Music & Film. Tentoraz si diváci budú môcť pozrieť film Led Zeppelin: The Song Remains The Same z roku 1976." hovorí dramaturg hudobného cyklu Miro Ulman, ktorý reštaurovanú verziu filmu uvedie. "" dodal.Snímka je zostrihom troch koncertov kapely v dňoch 27. až 29. júla 1973 na 35 mm a s 24-stopovým quadro zvukom. Nechýbajú v ňom hity ako Rock and Roll, Black Dog, Dazed and Confused, The Rain Song, Whole Lotta Love, Stairway to Heaven či Bonhamovo sólo na bicie v piesni Moby Dick. "" približuje pozadie vzniku koncertného filmu Ulman. "Titu Led Zeppelin: The Song Remains The Same bol dokončený v roku 1976. Oficiálnu premiéru mal film 20. októbra 1976 v New Yorku, o dva dni v Los Angeles, o dva týždne neskôr v Londýne a sprevádzal ho rovnomenný soundtrack. V Bratislave premietnu reštaurovanú verziu snímky, pričom na remastrovanie a výrobu priestorového zvuku s Dolby Digital 5.1 kanálovým zvukovým mixom dohliadali samotní členovia kapely. Režisérmi filmu sú Peter Clifton a Joe Massot.Začiatok projekcie je o 20.30 h.TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).