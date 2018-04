Na Námestí slobody v Bratislave postavia ihrisko aj obnovia zeleň

Na archívnej snímke Ivo Nesrovnal. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 27. apríla (TASR) – Na Námestí slobody v Bratislave v priebehu nasledujúcich mesiacov položia nové trávnikové koberce, vybudujú automatický závlahový systém, spevnia chodníky či vysadia desiatky stromov. Taktiež tu pribudne nové detské ihrisko, exteriérové fitness workout športovisko a opraví sa vodná prípojka k fontáne Družba. Tieto práce spustí hlavné mesto v rámci druhej fázy revitalizácie námestia. Ukončené by mali byť v priebehu leta.Námestie slobody bude podľa primátora Bratislavy Iva Nesrovnala postupne meniť svoju tvár a obyvatelia i návštevníci mesta uvidia konkrétne zmeny.vymenoval primátor. V spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) sa v rámci príprav rozsiahlej rekonštrukcie fontány Družba opraví vodná prípojka.Všetky práce sa realizujú na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže, ktorý bol verejnosti predstavený koncom minulého roka. Do konca apríla dokončí občianske združenie (OZ) Dobré m(i)esto založené Nadáciou HB Reavis projektovú dokumentáciu.povedal Jakub Gossányi z HB Reavis.Mesto chce, aby bola fontána opäť funkčná a mohli k nej priamo prichádzať ľudia.podotkol Nesrovnal.Bratislavská samospráva v súvislosti s revitalizáciou Námestia slobody podpísala v máji 2017 zmluvu o spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto a OZ Dobré m(i)esto. Práce majú byť ukončené do konca roka 2018. Mesto vo svojom rozpočte vyčlenilo 120.000 eur na prvú fázu revitalizácie. Ďalších 500.000 eur sa ešte pred začiatkom projektu zaviazal dať na obnovu verejného priestoru developer.