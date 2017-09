Na NHL si musí ešte počkať: New Jersey poslalo Studeniča do Hamiltonu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Jersey 20. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič už nie je v prípravnom kempe New Jersey Devils. Vedenie klubu zámorskej NHL poslalo 18-ročného krídelníka do Hamiltonu Bulldogs v juniorskej OHL.Studenič si v noci na utorok pripísal na konto premiérový štart za New Jersey, pri víťazstve 4:1 nad Washingtonom Capitals si zahral vo štvrtom útoku.