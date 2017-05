Na odľahlom ostrove v Tichom oceáne je 18 ton plastového odpadu

Ilustračné foto Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Sydney 16. mája (TASR) - Približne 38 miliónov kusov plastových odpadkov našli na jednom malom, odľahlom a neobývanom ostrove v južnej oblasti Tichého oceánu. Uviedla to dnes austrálska vedkyňa Jennifer Laversová a upozornila tak na krízu so znečisťujúcim plastovým odpadom vo svete.Laversová, výskumníčka z austrálskej Tasmánskej univerzity, vyhlásila, že pláže na ostrove Henderson v Pitcairnových ostrovoch majú najvyšší stupeň znečistenia plastovým odpadom na svete. Ostrov Henderson je pritom od roku 1988 prírodnou rezerváciou zapísanou na zozname svetového dedičstva UNESCO.Na ostrove sa nachádza okolo 37,7 milióna kusov plastového odpadu, ktoré spolu vážia 17,6 tony, ako sa uvádza v štúdii, ktorú dnes Laversová zverejnila v špičkovom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy od Sciences (PNAS).povedala Laversová pre tlačovú agentúru DPA.Väčšinu odpadu tvorili každodenné predmety z domácnosti ako plastové britvy, zapaľovače cigariet, zubné kefky a vrchnáky z fliaš.Ostrov s rozmermi deväť krát päť kilometrov je britským zámorským územím, nachádza sa medzi Južnou Amerikou a Novým Zélandom. Jeho ekosystémy sú stále pomerne neporušené ľudskými zásahmi.Henderson je jedným z posledných dvoch zdvihnutých koralových ostrovov na svete. Laversová strávila v roku 2015 na tomto ostrove (atole) tri mesiace a vyzbierala vyše 53.000 kusov plastu.Laversová vyhlásila, že na jeden štvorcový meter plochy pláže pripadalo 671,6 predmetu, pričom dve tretiny týchto odpadkov boli zahrabané v piesku, v hĺbke necelých desať centimetrov.