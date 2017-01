Na opravy ciest I. triedy treba 160 mil. eur, na mosty 468 mil. eur

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Na odstránenie havarijného stavu vozoviek na cestách I. triedy a tiež na odstránenie nevyhovujúcich úsekov na týchto cestách by bolo celkovo potrebných 160 miliónov eur. Ďalších 468 miliónov eur je potrebných na opravu mostov. Vyplýva to z návrhu Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, ktorý na dnešnom zasadnutí odobrila vláda. Materiál pripravilo ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd).Strategický plán sa tak okrem iného venuje výške vnútorného dlhu údržby ciest I. triedy a mostov. Čo sa týka havarijného stavu vozoviek na cestách I. triedy, je v dĺžke 177,2 kilometra (km) a na opravu je potrebných približne 29,1 milióna eur. Na odstránenie nevyhovujúcich úsekov, ktorých je celkovo 1146,8 km, je potrebných približne 130,4 milióna eur.V prípade mostov je 150 v zlom stave, 64 mostov je vo veľmi zlom stave a 15 mostov v havarijnom. Ďalších 507 mostov je v uspokojivom stave.konštatuje rezort dopravy v materiáli.Strategický plán sa však venuje všetkým druhom dopravy, od železničnej cez leteckú až po vodnú. Hodnotí aktuálnu situáciu a zároveň nastavuje vízie a ciele dopravného sektora na Slovensku. Víziou rozvoja sektora do roku 2030 je tak udržateľný integrovaný multimodálny dopravný systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti a prispieva k plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.