Na plátne Nostalgie van Gogh, Goya i Vatikánske múzeá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Januárová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstaveniez cyklu „Exhibition On Screen“. Pútavý film využíva výstavu diel Francisca Goyu v londýnskej National Gallery ako prostriedok k nahliadnutiu do rušného života najslávnejšieho španielskeho umelca považovaného za otca moderného umenia. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na exkluzívnu projekciu filmuktorý divákom ponúkne nevšednú výpravu za poznaním najúžasnejšej umeleckej zbierky všetkých dôb budovanej viac než dvetisíc rokov, zavedie ich do útrob Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky a predstaví im majstrovské diela viery od Caravaggia, Michelangela, Giotta, Leonarda da Vinciho, Raffaella, Chagalla či Dalího. A v januárovom programe Nostalgie nebude chýbať ani „najlepší európsky animovaný film roka 2017“Prvý film na svete vytvorený len z olejomalieb jedného z najslávnejších umelcov histórie rozpráva životný príbeh a skúma záhadnú smrť Vincenta van Gogha výhradne prostredníctvom jeho diel.Výber toho najlepšieho z najprestížnejších medzinárodných filmových festivalov ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie majstrovsky vystavanú drámu Andreja Zvjagincevaktorá získala Cenu poroty na MFF Cannes 2017, či neobvyklú maďarskú love story o dvoch osamelých ľuďochza ktorú režisérka Ildikó Enyedi získala Zlatého medveďa na MFF Berlín 2017 a jej hlavná predstaviteľka, slovenská herečka Alexandra Borbély, prestížne ocenenie „najlepšia európska herečka roka 2017“. Hereckým koncertom v podaní Frances McDormand je i komediálna dráma plná čierneho humoruza ktorú režisér Martin McDonagh získal Cenu za najlepší scenár na MFF Benátky 2017 a jeho film je považovaný za jedného z horúcich adeptov na blížiacich sa Oscarov.V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom snímky popredných európskych tvorcov. V januári sa môžu tešiť na francúzsku komédiuod tvorcov diváckeho hitu „Nedotknuteľní“, psychoerotický thriller Francoisa Ozonapríbeh o slávnom politikovi Winstonovi Churchilloviči príbeh dvoch zrelých žiens Catherine Deneuve v hlavnej úlohe. Z ďalšej ponuky Nostalgie na január treba spomenúť novú komediálnu drámu legendárneho Woodyho Allenaktorá je príbehom vášne, násilia a zrady z Coney Islandu 50. rokov, či strhujúcu drámu Ridleyho Scottanatočenú podľa skutočného príbehu o únose vnuka najbohatšieho muža sveta.Z januárovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu nová animovaná komédia štúdií Disney a Pixarv ktorej tvorcovia filmov ako „Hľadá sa Dory“ či „Toy Story“ pozývajú divákov na veselý výlet na onen svet, ale i dobrodružné komédieo nemotornom býkovi s veľkým srdcom čio roztomilom medvedíkovi, ktorý na predmestí Londýna prežíva svoje nové dobrodružstvá.04.01. ŠT 19:00 KOLESO ZÁZRAKOV (PREMIÉRA) Woody Allen, USA, 201705.01. PI 18:00 FERDINAND Carlos Saldanha, USA, 201705.01. PI 20:00 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 201710.01. ST 19:00 O TELE A DUŠI Ildikó Enyedi, Maď., 201711.01. ŠT 19:00 BEZ LÁSKY Andrej Zvjagincev, Rus./Fr., 201712.01. PI 18:00 COCO 3D Lee Unkrich, Adrian Molina, USA, 201712.01. PI 20:15 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 201713.01. SO 18:00 VATIKÁNSKE MÚZEÁ (ART ON SCREEN) Marco Pianigiani, Tal./Brit., 201413.01. SO 19:30 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 201715.01. PO 14:00 RUŽINOVSKÉ KINO PRE SENIOROV: ILUZIONISTA17.01. ST 19:00 DVOJITÝ MILENEC Francois Ozon, Fr./Belg., 201718.01. ŠT 19:00 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM (PREMIÉRA) Martin McDonagh, Brit./USA, 201720.01. SO 17:00 NAJTEMNEJŠIA HODINA Joe Wright, Brit., 201720.01. SO 19:30 TRI BILLBOARDY KÚSOK ZA EBBINGOM Martin McDonagh, Brit./USA, 201721.01. NE 16:30 PADDINGTON 2 Paul King, Brit./Fr., 201721.01. NE 18:30 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 201724.01. ST 19:00 BEATRICE Martin Provost, Fr., 201725.01. ŠT 19:00 S LÁSKOU VINCENT (PREMIÉRA) Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 201726.01. PI 18:00 COCO Lee Unkrich, Adrian Molina, USA, 201726.01. PI 20:15 KOLESO ZÁZRAKOV Woody Allen, USA, 201727.01. SO 16:00 RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO: OVEČKA SHAUN27.01. SO 18:00 GOYA (EXHIBITION ON SCREEN) David Bickerstaff, Brit., 201527.01. SO 19:45 VŠETKY PRACHY SVETA Ridley Scott, USA, 201731.01. ST 19:00 S LÁSKOU VINCENT Dorota Kobiela, Hugh Welchman, Brit./Poľ., 2017