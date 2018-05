Na rekonštrukcie a opravy komunikácií v Prievidzi pôjde viac peňazí

Ilustračné foto. Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Prievidza 6. mája (TASR)- Na rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií v Prievidzi pôjde viac financií. Vyššie výdavky bude mať mesto aj v súvislosti s ďalšími realizovanými investíciami. Vyplýva to z prvej zmeny rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní začiatkom tohto týždňa schválili tamojší mestskí poslanci.V rámci prvej zmeny rozpočtu sa jeho príjmová ako i výdavková časť navyšuje o sumu 4.640.538 eur.skonštatoval vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Prievidzi Marián Bielický.Najväčšou zmenou, ktorá spôsobuje navýšenie, sú podľa neho peniaze z eurofondov určené na vybudovanie kompostárne, pričom z tejto čiastky dosahujú až 2,3 milióna eur. Ide o účelovo viazané finančné prostriedky, určené na technologickú a technickú vybavenosť kompostárne.doplnil.Mesto tiež dofinancuje sumou vo výške asi 110.000 eur uloženie a likvidáciu komunálneho odpadu, navýšenie spôsobila inflácia za rok 2017. Vyššie výdavky o asi 160.000 eur bude mať v súvislosti so zabezpečením služieb mestskej hromadnej dopravy.Ďalších vyše 700.000 eur pôjde na rekonštrukcie komunikácií, vybudovanie spevnenej plochy na ulici M. Rázusa, obslužnej komunikácie na Ulici M. slovenskej, rekonštrukciu chodníka na hlavnom cintoríne či nákup pozemkov na Staničnej a Traťovej ulici.ozrejmil ďalej Bielický.Mestskí poslanci tiež odobrili zvýšenie použitia rezervného fondu vo výške asi 2,98 milióna eur. Radnica z neho bude čerpať dovedna 4,2 milióna eur. Financie použije na vybudovanie podzemných kontajnerov, vklad do základného imania Správy majetku mesta Prievidza, kapitálové výdavky v rámci školstva, ako i financovanie investícií v sume približne 2,49 milióna eur.Ďalšie peniaze pôjdu na splácanie istín úverov a návratných finančných výpomocí. Po zmene bude v rezervnom fonde 918.693 eur.Rozpočet mesta je po jeho prvej zmene vyrovnaný, jeho celkové príjmy ako i celkové výdavky dosahujú zhodne 40.753.132 eur.