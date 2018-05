Na rieke Gódavárí sa prevrátila loď, do 30 ľudí je nezvestných

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 16. mája (TASR) - Do 30 ľudí je nezvestných po tom, ako sa na rieke Gódavárí v juhoindickom štáte Ándhrapradéš prevrátila loď. Informovala o tom v stredu agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Trajekt zachytil prudký vietor a prevrátil sa v utorok večer. Polícia nevedela potvrdiť, koľko pasažierov bolo na palube plavidla, ale odhadla, že nezvestných je od 20 do 30 ľudí.Tlačová agentúra IANS uviedla, že na palube bolo 50 ľudí, pričom desiatim pasažierom vrátane dvoch žien sa podarilo doplávať do bezpečia.Záchranných prác sa zúčastňujú aj potápači indického námorníctva. Záchranári sa medziiným snažia rozbiť okná na plavidle, aby mohli vytiahnuť telá.Každý rok sa pri lodných tragédiách utopí v Indii množstvo ľudí. Príčinou je väčšinou preplnenosť plavidiel, ich zlá údržba a nedostatočné bezpečnostné predpisy.K najnovšej nehode došlo po tom, ako loď so 100 turistami zachvátili na rieke Gódavárí plamene. Všetkých pasažierov sa podarilo zachrániť.