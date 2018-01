Na ruských prezidentských voľbách sa chce zúčastniť 67 percent voličov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. januára (TASR) - Na marcových voľbách nového ruského prezidenta sa určite chystá zúčastniť 67 percent oprávnených voličov, zatiaľ čo ďalších 11 percent tak pravdepodobne spraví. Uviedol to v piatok Ruský inštitút pre prieskum verejnej mienky (VCIOM), z ktorého správy cituje agentúra TASS.Iba šesť percent respondentov uviedlo, že nemá v úmysle 18. marca prikročiť k volebným urnám, pričom tri percentá opýtaných sú si svojou neúčasťou isté. Rovnaké percento opýtaných považuje svoju účasť za nepravdepodobnú. Pätnásť percent opýtaných pripustilo, že ešte nie je rozhodnutých. Odpovedať nevedelo jedno percento respondentov.Podľa predchádzajúceho prieskumu v decembri bola účasť na voľbe hlavy štátu 70 percent - toto číslo predstavovalo tých, ktorí boli rozhodnutí, zatiaľ čo ďalších 11 percent uviedlo, že sa pravdepodobne zúčastnia na voľbách.Aktuálny telefonický prieskum uskutočnil VCIOM 8.-10. januára na vzorke 3000 obyvateľov.Agentúra TASS ďalej informuje, že súčasný ruský prezident Vladimir Putin by získal viac než 81 percent odovzdaných hlasov, ak by sa voľby konali už tento víkend. Je to však o 2,7 percenta menej než v decembri. Na druhom mieste by skončil kandidát Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) Pavel Grudinin, ktorého by podporilo 7,6 percenta voličov.Kandidát Liberálno-demokratickej strany Ruska (LDPR) Vladimir Žirinovskij by so ziskom 4,2 percenta hlasov obsadil tretie miesto. Ústredná volebná komisia uviedla, že od začiatku predvolebnej kampane v polovici decembra jej svoj zámer kandidovať oznámilo 46 osôb. Všetky potrebné doklady však ÚVK doručili len pätnásti.ÚVK odmietla zaregistrovať iniciatívne skupiny voličov podporujúcich siedmich nezávislých kandidátov. Medzi nimi boli podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy aj podporovatelia opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorého účasť vo voľbách ÚVK odmietla vzhľadom na rozsudok súdu vynesený nad ním v kauze Kirovles.