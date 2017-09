Na Ryanair sa zvyšuje tlak, aby zverejnil zoznam zrušených letov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Dublin/Londýn 18. septembra (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair sa dostáva pod stále väčší tlak cestujúcich, aby zverejnila zoznam letov, ktoré plánuje počas šiestich týždňov zrušiť. Zatiaľ aerolínie poskytli podrobnejšie informácie len o zrušených letoch do stredy 20. septembra vrátane.Spoločnosť v piatok (15.9.) oznámila, že v najbližších šiestich týždňoch zruší denne okolo 40 až 50 letov. Hlavným dôvodom je zvýšené čerpanie dovoleniek pilotmi. Počas prvých dní však zrušila vyše 80 letov denne. Zástupcovia Ryanairu priznali, že plánovanie dovoleniek pilotov, ktorí si ich pre zmeny v spoločnosti musia vyčerpať do konca roka, nezvládli a momentálne pracujú na náprave. Krok Ryanairu viedol k rozčúleným reakciám cestujúcich, ktorí nevedia, ako sa majú v nasledujúcich dňoch zariadiť a či sa z prípadnej dovolenky budú môcť vrátiť plánovaným spojom.Podľa organizácie pre práva spotrebiteľov Which? je povinnosťou spoločnosti poskytnúť informácie v dostatočnom predstihu.uviedla organizácia.Odhaduje sa, že rušenie letov zasiahne okolo 285.000 cestujúcich, niektoré zdroje hovoria až o 400.000 pasažieroch. Ryanair uviedol, že dotknutí pasažieri si budú môcť vybrať medzi náhradným letom alebo vrátením peňazí.Medzitým médiá zverejnili informácie, že Ryanair má aj nemalé problémy s celkovým počtom pilotov. Tí postupne prechádzajú ku konkurenčnej spoločnosti Norwegian Air. To potvrdil aj hovorca Norwegian Air, ktorý uviedol, že len tento rok k nim prešlo od Ryanairu 140 pilotov.