Na Slovensku 23 % zákazníkov uhrádza faktúry s omeškaním

Bratislava 16. októbra (TASR) - Manažment pohľadávok je dôležitým predpokladom pre rast firiem. Vďaka tomu, že sa spoločnostiam podarí zinkasovať aspoň časť peňazí od svojich dlžníkov, udržia sa nad vodou a zabráni sa domino efektu. Spoločnosti môžu získané peniaze investovať do svojho rastu a rozvoja. Podľa štúdie2017 sa 6 % obratu firiem na Slovensku vracia prostredníctvom inkasných spoločností.Zákazníci sú pri platbách za poskytnuté tovary a služby nedisciplinovaní. Celkovo možno podľa prieskumu konštatovať, že v Európe platia faktúry neskoro v 19 % prípadov, 3 % neplatia vôbec. Na Slovensku 23 % zákazníkov platí s omeškaním a úplne nevymožiteľné sú 4 % pohľadávok.Faktom je, že získané meškajúce platby inkasom pohľadávok predstavujú pre firmy dôležitú podporu. Podľa štúdie slovenské spoločnosti takto získanú likviditu používajú najmä na úhradu vlastných neuhradených faktúr. A investujú do svojej budúcnosti.uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Firmy na Slovensku najčastejšie používajú peniaze získané manažmentom pohľadávok na úhradu vlastných záväzkov (72 %), potom je to udržiavanie alebo vytváranie nových pracovných miest (47 %), či expanzia obchodnej činnosti (40 %). Dôležitý podiel majú aj investície do výskumu a vývoja a investície do finančného trhu (zhodne po 28 %).