Na Slovensku budú naďalej silné mrazy s teplotou až -27 stupňov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. januára (TASR) – Na Slovensku budú aj v najbližších dňoch prevládať silné mrazy, vietor a vodiči by mali byť pripravení na možné záveje a snehové jazyky na cestách. Teploty môžu v niektorých okresoch klesnúť až na -27 stupňov Celzia. Vyplýva to z informácií na internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).S výnimkou najjužnejších okresov v západnej časti Slovenska platí aj naďalej výstraha SHMÚ pred nízkymi teplotami, snehovými jazykmi a závejmi a s výnimkou západnej časti územia aj pred silným vetrom. Teplota môže podľa meteorológov poklesnúť až na -26 stupňov Celzia.Ráz počasia sa mierne zmení až v utorok (10.1.), vietor by sa mal utíšiť, naďalej však bude veľmi chladno. Teploty v tento deň môžu klesnúť až na -27 stupňov Celzia, a to dokonca aj v okresoch ako Levice, Krupina či Zlaté Moravce.Pre okresy Liptovský Mikuláš, Martin a Čadca platí výstraha pred možnými povodňami.