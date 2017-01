Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zistený vírus vtáčej chrípky v košickej zoo nie je prenosný na človeka

Bratislava 11. januára (TASR) – Na Slovensku sa potvrdilo ďalšie ohnisko vtáčej chrípky. Neďaleko Komárna boli laboratórne potvrdené ďalšie dva prípady aviárnej influenzy (AI) subtypu H5 (vtáčej chrípky) u voľne žijúcich vtákov v Slovenskej republike. Uviedol to dnes Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Informoval, že 9. januára bol na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) Komárno nahlásený úhyn dvoch labutí na melioračnom kanáli pri osade Lándor (asi 20 km východne od prvého nálezu pri Veľkých Kosihách). Inšpektori okamžite vyšli na miesto, a pretože išlo o čerstvé úhyny, kadávery boli zabalené a napoludnie zvoznou linkou zaslané na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória pre aviárnu influenzu – Veterinárneho ústavu Zvolen (NRL).Medzitým bola podľa Feika ovzorkovaná aj ďalšia nahlásená uhynutá labuť z Číčovského rybníka (asi 9 km západne od prvého nálezu pri Veľkých Kosihách). V poobedňajších hodinách bol na RVPS nahlásený ďalší hromadný úhyn labutí na štrkovisku Kava, ktoré je vzdialené vzdušnou čiarou 2,5 km od nálezu dvoch labutí na kanáli Lándor na východnej strane okresu Komárno.Inšpektori podľa Feika 10. januára ráno vyšli na štrkovisko zistiť skutkový stav, kde medzi 30 až 40 živými labuťami spozorovali 5 uhynutých, ktoré boli v strede jazera vo vode. V danej lokalite momentálne zimuje vyše 100 labutí, preto je vysoká pravdepodobnosť nálezu ďalších uhynutých kusov v okolí.spresnil Feik.potvrdil výsledky laboratórnych skúšok ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozef Bíreš.Podľa Feika okolie miest nálezu uhynutých labutí v okrese Komárno (aj okolo štvrtého v poradí – štrkovisko Kava, ktoré doteraz nebolo oficiálne potvrdené) o polomere minimálne 3 km vyhlásili za monitorovaciu oblasť. Dotknutým obciam, chovateľom vtáctva a poľovným združeniam sa nariadili veterinárne opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia nákazy. Opatrenia sa týkajú najmä zvýšenej biologickej ochrany pred zavlečením nákazy do chovov hydiny a iného vtáctva v zajatí.vyhlásila šéfka MPRV SR Gabriela Matečná.Vírus vtáčej chrípky, ktorý zistili v košickej Zoologickej záhrade u kačíc pižmovky lesklej, nie je prenosný na človeka. Potvrdili to laboratórne výsledky.Košická zoo je od 4. januára až do odvolania pre výskyt vtáčej chrípky zatvorená. Národné referenčné laboratórium Štátneho veterinárneho ústavu vo Zvolene najnovšie bližšie špecifikovalo zistený vírus - typ H5N8. "" uviedla dnes pre TASR Eva Malešová z košickej zoo.Areál zatiaľ zostáva naďalej pre verejnosť zatvorený.konštatovala Malešová. S ohľadom na pozitívny vývoj nie je podľa nej vylúčené, že zoo svoje brány pre návštevníkov čoskoro otvorí.Vtáčiu chrípku v zariadení potvrdili 4. januára po analýze vzoriek u kačíc pižmoviek lesklých. Tie dva dni predtým našla ošetrovateľka dezorientované, s našuchoreným perím a bez chuti do jedla.