Na Slovensku vystúpi Miroslav Vitouš, svetoznámy kontrabasista a bývalý spoluhráč Milesa Davisa

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 23. apríla 2018 (WBN/PR) - Šnúru štyroch unikátnych koncertov odohrá so slovenskými džezmenmi svetoznámy český kontrabasista Miroslav Vitouš. Hudobník, známy zo svojich spoluprác s džezovými legendami Milesom Davisom a Waynom Shorterom, vystúpi na Slovensku i v Rakúsku v rámci projektu Altar.Album s rovnomenným názvom je projektom renomovaných slovenských hudobníkov: saxofonistu Nikolaja Nikitina a klaviristu Ľuboša Šrámeka. Ich dlhoročná spolupráca vyústila do prieniku medzi džezom, klasickou hudbou a avantgardou, ktorá v podobe albumu Altar vyniesla dvojici nomináciu na cenu Radio_Head Awards v kategórii Najlepší džezový album. Ten už dvojica slovenskému publiku predstavila. V sprievode oceňovaného rakúskeho bubeníka Klemensa Marktla odznel ako prvá časť dvojkoncertu, v rámci ktorého vystúpil aj americký basgitarista a držiteľ Grammy, John Patitucci.Marktl bude špeciálnym hosťom koncertov aj počas šnúry v Bratislave, Martine, či rakúskych mestách Klagenfurt a Weissensee. Bubeník, kapelník a skladateľ, vychádzajúci z tradície moderného džezu, je u našich západných susedov považovaný za jeden z najvýraznejších talentov rakúskej džezovej scény. Hru na bicie nástroje študoval v Amsterdame, Haggu či v New Yorku, v súčasnosti pôsobí ako profesor na konzervatóriu v Klagenfurte.Štvoricu muzikantov doplní legendárny džezový kontrabasista a basgitarista Miroslav Vitouš. V súčasnosti 70-ročný rodák z Prahy svoju kariéru odštartoval na medzinárodnej hudobnej súťaži vo Viedni, ktorá mu zaistila štipendium na Berklee College of Music v americkom Bostone. Vitouš sa na americkej džezovej scéne etabloval rýchlo. Legendárna bola jeho spolupráca na albume Now He Sings, Now he Sobs (1968) známeho amerického klaviristu Chicka Coreu. Skladba z tohto albumu My Love and Only Love sa už dnes radí medzi džezové štandardy, pričom album samotný sa v roku 1999 dostal do Siene slávy Grammy.V roku 1970 založil Vitouš spolu so saxofonistom Waynom Shorterom a keyboardistom Joeom Zawinulom legendárnu fusion kapelu Weather Report, v ktorej hrával aj džezový velikán Miles Davis. Jeho hudobné predstavy sa však po čase začali rozchádzať so zvyškom kapely, a tak sa vydal na vlastnú hudobnú dráhu. Natočil celý rad albumov, na ktorých hrali najslávnejšie džezové hviezdy a popri kontrabasistoch ako Niels-Henning Ørsted Pedersen, Brian Bromberg, Christian McBride, Scott LaFaro či Dave Holland sa zaradil medzi najlepších kontrabasistov na svete.V súčasnosti svoj talent najradšej predvádza v komorných duetách, či počas sólových vystúpení. Spoločný koncert v zložení Šrámek, Nikitin, Marktl a Vitouš tak bude jedinečnou príležitosťou vidieť virtuózneho muzikanta vo viacčlennej zostave džezového kvarteta. To na Slovensku vystúpi v bratislavskom Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (17.5.), deň na to zasa v Barmuseu Budovy SNM v Martine (18.5.). Výnimočné koncerty plánovaného turné podporí aj atmosféra kostola Pfarrkirche Herz Jesu Welzenegg v rakúskom Klagenfurte (20.5) či podujatia Jazz Festival unterm Birnbaum v obci Weissensee (21.5.).Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Ars Bratislavensis a SOZA.FACEBOOK EVENT: https://www.facebook.com/events/157772781576418/ PREDPREDAJ: https://www.ticketportal.sk/Event/ALTAR_live