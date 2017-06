Na Slovenských hradoch môžu vystúpiť popri známych spevákoch aj začínajúci hudobníci

Hudba, ale aj história a remeslá

Stálica medzi českými festivalmi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) - Na druhom ročníku festivalu Slovenské hrady, ktorý sa uskutoční 9. septembra na hrade Červený kameň, budú môcť vystúpiť aj začínajúci muzikanti a kapely. Tí sa môžu prihlásiť do súťaže, v ktorej zabojujú o miesto na festivalovom pódiu."Začínajúci slovenskí muzikanti so svojimi kapelami môžu prihlásiť ich skladbu do súťaže na facebookovom profile Slovenské hrady. Kapela, ktorá získa najväčšiu podporu od fanúšikov, si zahrá na Červenom Kameni,“ vysvetlil organizátor podujatia Michal Šesták. Bližšie detaily o súťaži nájdu záujemcovia a záujemkyne na menovanej sociálnej sieti.Návštevníci a návštevníčky podujatia sa môžu tešiť na vystúpenia slovenského speváka Richarda Müllera, kapely IMT Smile či českej rockovej formácie Olympic.Koncerty sa uskutočnia na dvoch scénach v areáli podhradia, kde okrem nich zahrajú aj slovenské kapely Desmod, Korben Dallas, Zoči Voči, česká skupina Arakain, s ktorou vystúpi speváčka Lucie Bílá, a spevák Tomáš Klus. Priaznivcov hip-hopu zase poteší slovenský rapper Majk Spirit spolu s formáciou H16.Organizátori pripravili aj viaceré sprievodné akcie. Záujemcovia môžu absolvovať prehliadku hradu Červený kameň, ktorú majú v cene vstupenky. Život a tradície v minulosti im zase priblížia prezentácie remesiel a tvorivé dielne. Vstupenky na festival sú už dostupné v predpredaji.Festival Slovenské hrady nadväzuje na český festivalový projekt Hrady CZ. Jeho trinásty ročník odštartuje 14. júla v blízkosti hradov Točník a Žebrák, kde podujatie potrvá do 15. júla. Nasledovať budú hrady Kunětická hora (21. - 22. júla), Švihov (28. - 29. júla), Rožmberk (4. - 5. augusta), Veveří (11. - 12. augusta), Hradec nad Moravicí (18. - 19. augusta), Bouzov (25. - 26. augusta) a Bezděz (1. - 2. septembra).Informácie pochádzajú od Filipa Roháčka z PR agentúry Solootions a archívu agentúry SITA.