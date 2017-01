Na špecialistov sa čaká dlho, ministerstvo pripravuje zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 11. januára (TASR) - Dlhé čakacie doby na vyšetrenie u lekára - špecialistu trápia mnohých pacientov. Ako ukázal koncoročný prieskum agentúry GfK pre Asociáciu na ochranu práv pacientov (AOPP) SR, nespokojnosť s čakacou dobou uvádzalo 37 percent respondentov. Každý štvrtý človek mal problém so získaním termínu u špecialistu.hovorí šéfka asociácie Mária Lévyová.Prieskum odhalil, že necelá tretina pacientov čaká na termín u špecialistu do jedného týždňa, ďalšia tretina dva až štyri týždne. Približne 15 percent pacientov čaká viac ako tri mesiace. Priemerne sa na termín u špecialistu, ako je neurológ, kardiológ či ortopéd, čaká 7,3 týždňa. Lévyová odporúča pacientom v prípade dlhej čakacej lehoty, obrátiť sa na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá môže pomôcť nájsť odborníka s kratšou čakacou lehotou.Čakacie lehoty sú bežné aj vo vyspelých štátoch, AOPP však pripomína, že čakať by sa malo len na tú zdravotnú starostlivosť, ktorá znesie odklad.doplnila Lévyová.Pacientska asociácia preto odporúča, aby štát zadefinoval minimálnu sieť špecialistov tak, aby reálne postačovala na potreby pacientov a ich chorobnosť. Volá nielen po zvýšení ich počtov, ale aj úprave ich rozmiestnenia v jednotlivých krajoch.zhrnula Lévyová.Ministerstvo zdravotníctva si podľa svojej hovorkyne Zuzany Eliášovej uvedomuje problém s nedostatkom špecialistov v niektorých regiónoch. Rezort avizuje, že plánuje prehodnotiť nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov. Plánuje pritom intenzívne spolupracovať so samosprávnymi krajmi aj odbornými spoločnosťami.Ministerstvo chce problém všeobecných lekárov aj špecialistov riešiť formou rezidentského programu. Tento rok by mali skončiť prví absolventi v odbore všeobecné lekárstvo a pediatria.uviedla Eliášová.Ministerstvo poukazuje, že podľa skúseností z iných krajín EÚ, sieť všeobecnej zdravotnej starostlivosti dokáže riešiť až 80 percent všetkých prípadov, bez potreby ďalších úrovní poskytovania zdravotnej starostlivosti. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom návštev u lekára na osobu za rok. Kým slovenský pacient navštívi lekára 11-krát do roka, priemer OECD je šesť až sedem návštev za rok.Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony ministerstvo rieši cez projekt Optimalizácia čakacích lehôt, jeho výstupy sa očakávajú v druhom kvartáli 2017.zhrnula Eliášová.