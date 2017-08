Na stany s mladými ľuďmi v Nemecku padol strom, jeden mŕtvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Freiburg 2. augusta (TASR) - Najmenej jedna osoba zahynula v noci nadnes po tom, ako padajúci strom zasiahol stany so spiacimi mladými ľuďmi stanujúcimi v kempe pri meste Rickenbach v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko na juhozápade Nemecka. Oznámila to dnes ráno tamojšia polícia.Najmenej štyria ďalší tínedžeri utrpeli ťažké poranenia a jedného z nich sú kritické.Agentúra DPA citovala prvé odhady úradov, podľa ktorých udrel počas búrky do stromu v kempe blesk, ktorý sa následne zrútil.V tábore stanovala skupina 21 dospievajúcich mladých ľudí spoločne so štyrmi dospelými. Koľko osôb bolo v čase nešťastia v kempe, nie je podľa polície nateraz známe.Nemecký meteorologický úrad vydal pre danú oblasť na dnes ráno najvyššie varovanie pred búrkami.