Na stavbu Jaguaru chodí denne 700 kamiónov

Nitra 5. júna (TASR) – Prepravcovia, ktorí dovážajú stavebný materiál na výstavbu závodu Jaguar Land Rover v Nitre, ničia cesty druhej a tretej triedy. Sťažuje sa na to predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica, ktorý upozorňuje aj na to, že ťažké, 50- až 60-tonové, kamióny by po lokálnych cestách vôbec jazdiť nemali.Na stavenisko v nitrianskom priemyselnom parku prichádza každý deň niekoľko stoviek ťažkých nákladných áut. Podľa Belicu mnohé z nich využívajú na presun práve cesty nižšej kategórie, ktoré spravuje kraj.skonštatoval Belica.Kraj je pripravený o probléme rokovať so štátom i so zástupcami štátnej spoločnosti MH Invest, ktorá výstavbu závodu pre Jaguar Land Rover zabezpečuje. Belica očakáva, že tak, ako sa štát postaral o opravu ciest, ktoré sa zničili pri výstavbe rýchlostnej cesty R1, zabezpečí aj rekonštrukciu poškodených regionálnych ciest pri výstavbe závodu automobilky.povedal Belica.Zvýšením dopravnej intenzity sa zaoberá aj mesto Nitra, ktoré si na májové rokovanie zastupiteľstva pozvalo aj zástupcu spoločnosti MH Invest. Podľa slov projektového manažéra tejto štátnej firmy Ondreja Turzu prichádza na stavenisko automobilky okolo 700 kamiónov denne. Z tohto počtu prechádzajú približne dve percentá nákladných áut priamo cez mesto.vysvetlil Turza.Zároveň zdôraznil, že pre prepravcov platia princípy, na základe ktorých majú maximum materiálu privážať na stavenisko po rýchlostnej ceste R1 a cez privádzač, ktorý z nej vedie až do priemyselného parku. „A okrem toho zakážeme v kontraktoch chodievať kamiónom nejakými alternatívnymi cestami,“ doplnil Turza.