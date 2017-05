Na summite NATO sa zrejme bilaterálne stretnú Merkelová s Erdoganom

Na archívnej snímke vpravo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan tlieska a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 24. mája (TASR) – S bilaterálnym stretnutím s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom počas štvrtkového summitu NATO v Bruseli počíta nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informoval o tom hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert.Na pravidelnej tlačovej konferencii uviedol, že Merkelová sa zrejme stretne s tureckým lídrom.uviedol Seibert podľa belgickej televízie a rozhlasu RTBF.Bilaterálna schôdzka ešte nie je potvrdená, ale spektrum možných tém je široké. Potvrdil to aj Seibert a priamo zmienilMal tým na mysli rozhodnutie tureckých úradov z minulého týždňa. Ankara bez oficiálneho odôvodnenia odmietla žiadosť nemeckých poslancov o návštevu približne 270 nemeckých vojakov pôsobiacich v rámci koalície proti tzv. Islamskému štátu (IS) na základni Incirlik na juhu Turecka.Odmietnutie rozhnevalo Nemecko a zvýšilo pravdepodobnosť, že presunie svoje prieskumné a tankovacie lietadlá spolu s obsluhujúcim personálom do iného štátu. Berlín podozrieva Ankaru, že sa mu takto pomstila za udelenie politického azylu viacerým tureckým vojakom po čistkách, ktoré sa v Turecku rozpútali po vlaňajšom neúspešnom pokuse o prevrat.Na prípadnom stretnutí by podľa Seiberta. V tureckom väzení je momentálne spravodajca nemeckého denníka Die Welt Denis Yücel pre podozrenie, že agitoval v prospech zakázanej Strany kurdských pracujúcich (PKK) a hnutia kazateľa Fethullaha Gülena, ktorého tureckí činitelia vinia zo zosnovania pokusu o prevrat. Za mrežami je aj nemecká prekladateľka Mesale Toluová Čorluová pre podozrenie z teroristických aktivít.Vzťahy naštrbili aj vyjadrenia tureckého prezidenta pred aprílovým referendom o ústavných zmenách. Ankara vtedy obvinila Nemecko i Holandsko z, keď tureckým ministrom zakázali účasť na agitačných stretnutiach počas predreferendovej kampane.