Na zimný Uprising prídu Looptroop Rockers osláviť 25 rokov na scéne

Bratislava 22. septembra (TASR) – Ešte neuplynul ani mesiac od jubilejného desiateho ročníka festivalu Uprising na bratislavských Zlatých pieskoch a organizátori už ohlásili zimnú klubovú edíciu tohto hudobného podujatia.Hlavnou hviezdou ôsmeho ročníka Uprising Winter Edition v sobotu 2. decembra v bratislavskom Ateliéri Babylon budú obľúbené hiphopové ikony Looptroop Rockers, ktorí tento rok oslavujú 25 rokov svojej existencie. Ponúknu prierez toho najlepšieho z ich obsiahlej tvorby.Legendárna švédska zostava sa s klubovým koncertom na Slovensku naposledy ukázala pred vyše 12 rokmi. Táto charizmatická a obľúbená partička má za sebou už viac ako 25 rokov v hudobnom priemysle. Pri tejto príležitosti od apríla pravidelne vydávajú 25 nových singlov v priebehu 25 týždňov a oslavy zavŕšia veľkou tour so zástavkou aj na Slovensku. Ako jedna z mála európskych hiphopových formácií sa Looptroop presadili aj v Amerike a ich duchaplné a chytľavé piesne si spieva niekoľko generácií ich priaznivcov všade, kam zavítajú.Kultová legenda, na ktorej vyrastal nejeden fanúšik hip-hopu a reggae, prinesie na zimný Uprising šou, kde sa stretnú ich najväčšie staré hity s novými a spoločne sa fanúšikovia môžu tešiť na to najlepšie z albumov Threesicksteez, The Struggle Continues, Fort Europa, Modern Day City Symphony, Good Things, Professional Dreamers či Naked Swedes.Ôsmy ročník Uprising Winter Edition, čiže klubovej zimnej verzie festivalu Uprising, sa uskutoční 2. decembra. Okrem Looptroop Rockers prídu do slovenskej metropoly ďalší interpreti zvučných mien, ktoré budú postupne pribúdať do programu.Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal. Podrobné informácie o festivale si záujemcovia nájdu na facebooku a na domovskej stránke festivalu www.uprising.sk.24hod.sk informoval PR manažér podujatia Sveťo Moravčík.