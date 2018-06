Na Zlatej tretre vytvoril Baršim rekord mítingu vo výške

Katarský skokan do výšky Mutaz Baršim, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Výsledky



ženy



200 m - B beh (Memoriál Jana Slaninu): 1. Anna Kielbasinská (Poľ.) 23,41, 2. Estela Garcíová (Špan.) 23,56, 3. Alexandra BEZEKOVÁ (SR) 23,91



1500 m: 1. Gudaf Tsegayová (Et.) 4:02,45, 2. Sarah McDonaldová (V. Brit.) 4:04,41, 3. Simona Vrzalová (ČR) 4:04,80



muži



výška 1. Mutaz Essa Baršim (Kat.) 238, 2. Danil Lysenko (ANA) 236, 3. Majed El Dein Ghazal (Sýria) 225, ...6. Matúš BUBENÍK (SR) 220

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 13. júna (TASR) - Už 57. ročník atletickej Zlatej tretry v Ostrave - Vítkoviciach ozdobil hneď v úvode katarský výškar Mutaz Essa Baršim rekordom mítingu 238 cm.Míting zaradený do seriálu IAAF World Challenge otvorili síce deň predtým kladivárky a diskári, no divákov naplno strhla atmosféra mítingu až v stredu v hlavnom programe. Mestský štadión tlieskal počas defilé hviezd viacerým legendám svetovej atletiky, či minulej, alebo súčasnej, v očakávaní, že sa budú posúvať rekordy mítingu, alebo prekonávať najlepšie výkony roka.Vo víre 14 ťažiskových disciplín sa ocitli aj niektorí Slováci. V podvečernom bloku sa predstavili šprintéri na dvojstovke Ján Volko a v B-behu Alexandra Bezeková, vo výške Matúš Bubeník.Výškar Bubeník si v sezóne zaskákal len druhýkrát a pomôcť k prekonaniu sezónneho maxima z ligy v Banskej Bystrici (221) mu mali pomúcť renomovaní súperi, na čele s Katarčanom Baršimom. Bubeník sa však dosť trápil, 220 prekonal na tretí pokus a 225 už bolo nad jeho sily. Nebol sám, ktorému to podľa želania nevyšlo, z 12 štartujúcich 225 prekonali len štyria. Prvý rekord mítingu vyplynul zo súboja momentálne dvoch najlepších svetových výškarov, Lysenka a Baršima. Najskôr Lysenko zdolal v sezónnom maxime 234, potom aj 236 a Baršimu nezostávalo iné ako odložiť si jeden pokus na 238 cm. Risk mu vyšiel a rekord mítingu pri svojom premiérovom štarte v Ostrave stanovil na 238 cm.V B-behu na 200 m (Memoriál J. Slaninu) sa pokúsila Alexandra Bezeková zlepšiť si osobák 23,44. Minulý piatok sa jej to podarilo na štvrtke (52,81), teraz v prvej dvojstovke sezóny už nie, skončila tretia časom 23,91.