Najbohatším človekom sveta je po prvý raz Jeff Bezos

Jeff Bezos. Foto: TASR Jeff Bezos. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jersey City 27. júla (TASR) - Najbohatším človekom sveta sa stal po prvý raz Jeff Bezos, zakladateľ amerického internetového obchodu Amazon.com, informoval dnes na svojej oficiálnej webovej stránke magazín Forbes.Bezos tak predstihol dlhodobého držiteľa tejto pozície Billa Gatesa, zakladateľa počítačovej spoločnosti Microsoft. Pri otvorení dnešných trhov predstavovala výška Bezosovho majetku 90,6 miliardy dolárov, čo je o 500 miliónov viac než Gatesov majetok. Gatesa predstihol naposledy pred rokom španielsky podnikateľ Amancio Ortega.Forbes začal monitorovať svetových miliardárov v roku 1987. Bezos je v poradí siedmou osobou s titulom najbohatší človek planéty a iba tretím Američanom, ktorému sa podarilo obsadiť prvú priečku tohto rebríčka - popri Gatesovi a šéfovi konglomerátnej holdingovej spoločnosti Berkshire Hathaway Warrenovi Buffettovi.Bezos (53) sa po prvý raz objavil na forbesovskom zozname 400 najbohatších ľudí sveta v roku 1998, vtedy jeho majetok dosahoval hodnotu 1,6 miliardy dolárov. Na poslednom oficiálnom zozname najbohatších ľudí sveta, ktorý Forbes zverejnil v marci tohto roka, už Bezos figuruje s majetkom 72,8 miliardy dolárov na treťom mieste.Bezos by sa však zrejme tak ľahko nedotiahol na Gatesa, ak by sa zakladateľ Microsoftu pred časom nerozhodol vzdať vyše 30 miliárd dolárov v prospech dobročinnosti, pripomína Forbes. Bezos podľa spravodajskej stanice BBC vlastní takmer jednu pätinu akcií Amazonu, ktorého celková hodnota aktuálne prevyšuje 500 miliárd dolárov.V ostatných rokoch sa Jeff Bezos sústreďuje aj na svoju firmu Blue Origin, ktorá je výrobcom leteckej techniky a pracuje aj na poskytovaní komerčných letov do vesmíru. Vlastní tiež denník The Washington Post, ktorý odkúpil v roku 2013 za 250 miliónov dolárov v hotovosti od jeho dlhoročného prevádzkovateľa, spoločnosti Graham Holdings.