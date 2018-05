Najlepší žiaci sa stretnú vo finále IQ olympiády 2018 v Smoleniciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Smolenice 24. mája (TASR) - Na Smolenickom zámku sa uskutoční v pondelok 28. mája celoslovenské finále IQ olympiády žiakov 5. - 9. ročníkov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Súťažiť bude 60 najlepších logicky mysliacich chlapcov a dievčat, ktorí sa prebojovali v dvoch výberových kolách spomedzi 14.612 prihlásených žiakov z celého Slovenska. Súťaž organizuje Mensa Slovensko, nezisková organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej.Prvé kolo súťaže sa uskutočnilo on-line a žiaci mali za úlohu vyriešiť 25 úloh v časovom limite 30 minút. Najúspešnejších 240 riešiteľov postúpilo do regionálnych kôl v Trnave, Žiline a Košiciach, kde riešili úlohy pod dohľadom zástupcov Mensa Slovensko. Z každého regiónu postúpilo do celoštátneho finále 20 najlepších.Podľa vyjadrenia hlavnej koordinátorky Daniely Metesovej žiakov súťaž veľmi nadchla a svoje nadšenie vyjadrovali aj v ankete.konštatovala.Cieľom olympiády je identifikovať nadaných žiakov s nadpriemerným inteligenčným kvocientom. Žiaci v nej musia dokázať širokú škálu intelektových schopností ako verbálne schopnosti, priestorovú orientáciu, praktickú inteligenciu, vrodenú logiku, kreativitu, pamäť či funkčnú gramotnosť.