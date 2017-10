Najlepším futbalistom sveta sa opäť stal Ronaldo, vyrovnal sa Messimu

Argentínsky futbalista Lionel Messi (vpravo) a portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si podávajú ruky počas slávnostného udeľovania výročných cien Medzinárodnej futbalovej federácie, tzv. FIFA Awards 23. októbra 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Víťazi ankety:



2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar

2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann

2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar

2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer

2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery

2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta

2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez

2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez

2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez

2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres

2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo

2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho

2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o

2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko

2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo

2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane

2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul

2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo

1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta

1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker

1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane

1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer

1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann

1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio

1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp

1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler

1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker



Laureáti FIFA The Best 2017:



Hráč: Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid)

Hráčka: Lieke Martensová (Hol./FC Barcelona)

Tréner: Zinedine Zidane (Fr./Real Madrid)

Tréner ženského tímu: Sarina Wiegmanová (Hol./reprezentácia Holandska)

Najlepší brankár: Gianluigi Buffon (Tal./Juventus Turín)

Cena Ferenca Puskása: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)

Cena Fair Play: Francis Koné (Togo)

Cena Fanúšikov: Celtic Glasgow (Škót.)



Jedenástka roka FIFA/FIFPro 2017:



Brankár: Gianluigi Buffon (Tal./Juventus Turín)

Obrancovia: Daniel Alves (Braz./Juventus Turín/Paríž St. Germain), Leonardo Bonucci (Tal./Juventus Turín/AC Miláno), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Marcelo (Braz./Real Madrid)

Stredopoliari: Toni Kroos (Nem./Real Madrid), Luka Modrič (Chor./Real Madrid), Andres Iniesta (Šp./FC Barcelona)

Útočníci: Lionel Messi (Arg./FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid), Neymar (Braz./FC Barcelona/Paríž St. Germain)



Víťazky ankety Hráčka roka podľa FIFA:



2017: Lieke Martensová

2016: Carli Lloydová

2015: Carli Lloydová

2014: Nadine Kesslerová

2013: Nadine Angererová

2012: Abby Wambachová

2011: Homare Sawová

2010: Marta

2009: Marta

2008: Marta

2007: Marta

2006: Marta

2005: Birgit Prinzová

2004: Birgit Prinzová

2003: Birgit Prinzová

2002: Mia Hammová

2001: Mia Hammová



Cena Ferenca Puskása (za najkrajší gól roka):



2017: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)

2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)

2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)

2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)

2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)

2012: Miroslav STOCH (SR/Fenerbahce Istanbul)

2011: Neymar (Braz./FC Santos)

2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)

2009: Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)

Londýn 23. októbra (TASR) - Portugalský útočník Cristiano Ronaldo z Realu Madrid sa stal najlepším futbalistom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za rok 2017. V ankete obhájil minuloročný triumf a celkovo ju vyhral už piatykrát (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Tridsaťdvaročný kanonier "bieleho baletu" odsunul na druhé miesto päťnásobného víťaza Argentínčana Lionela Messiho z FC Barcelona, resp. na tretie Brazílčana Neymara z Paríža St. Germain.Portugalský reprezentant prevzal na slávnostnom galavečere FIFA v londýnskom divadle Palladium trofej The Best, platinový pohár pripomínajúci bývalú ikonickú trofej pre majstrov sveta. Uplynulých desať rokov nemá anketa iného víťaza ako Messiho alebo C. Ronalda. FIFA od roku 2010 vyhlasovala anketu spoločne s odborným magazínom France Football ako Zlatá lopta FIFA (FIFA Ballon d'Or). V roku 2016 sa ich spolupráca skončila a obaja organizátori už udeľujú vlastné ocenenie, svetová organizácia druhýkrát pod oficiálnym názvom The Best FIFA Football Awards. Cristiano Ronaldo bude tiež favoritom decembrovej ankety časopisu a zabojuje o jeho piatu Zlatú loptu.Kapitán úradujúcich majstrov Európy v tomto roku vyhral La Ligu. Výrazne tiež pomohol Realu k obhajobe titulu v Lige majstrov, čo Madrid dokázal ako prvý klub v jej moderných dejinách. Ronaldo sa okrem toho stal jej najlepším strelcom piatykrát za sebou. V lete vyhral európsky aj španielsky Superpohár. Tento rok doteraz strelil v 11 medzištátnych zápasoch 11 gólov vrátane dvoch na Pohári konfederácií FIFA v Rusku. Neskôr prekonal 75 medzištátnych gólov Sándora Kocsisa a so 79 presnými reprezentačnými zásahmi je druhý najlepší európsky kanonier za legendárnym Maďarom Ferencom Puskásom (84).povedal C. Ronaldo po obhajobe.Tridsaťročný Messi anketu FIFA vyhral v rokoch 2009, 2010, 2011, 2012 a 2015. V uplynulej sezóne sa štvrtýkrát stal najlepším strelcom La Ligy a mal výrazný gólový podiel na zisku Copa del Rey. Dvadsaťpäťročný Neymar sa v auguste stal po prestupe do PSG najdrahším futbalistom sveta, ešte predtým v drese FC Barcelona v sezóne 2016/17 dosiahol 20 gólov a 21 asistencií vo všetkých súťažiach.FIFA premiérovo vyhlásila anketu Best FIFA Football Awards tento rok v januári ešte v jej sídle v Zürichu. Teraz takisto uplatnila daný spôsob hlasovania, keď o víťazoch v kategóriách hráč, hráčka či tréneri rozhodovali reprezentační kouči a kapitáni, novinári a fanúšikovia, ktorých hlasy mali na výsledkoch 25-percentný podiel.Za Hráčku roka 2017 vyhlásili Holanďanku Lieke Martensovú z FC Barcelona. Nahradila na tróne Američanku Carli Lloydovú z Manchestru City, víťazku z rokov 2015 a 2016. Majsterka Európy tromfla v ankete okrem Lloydovej aj mladú Venezuelčanku Deynu Castellanosovú.V kategórii Tréner roka si cenu odniesol Francúz Zinedine Zidane z Realu Madrid, ktorý vystriedal Claudia Ranieriho z Talianska. Ten senzačne vyhral anglický titul s Leicestrom City v sezóne 2015/2016. Štyridsaťpäťročný "Zizou" priviedol zverencov k triumfu v La Lige, k obhajobe v Lige majstrov i európskom Superpohári, získal aj španielsky Superpohár a na konci minulého roka vyhral aj MS klubov FIFA. Uspel v konkurencii Taliana Massimiliana Allegriho, trénera Juventusu Turín, resp. ďalšieho Taliana Antonia Conteho, kouča úradujúceho anglického majstra FC Chelsea. "Ďakujem všetkým, je to obrovská česť. Rád by som sa tiež poďakoval mojim hráčom, boli to oni, vďaka komu sa toto stalo možným," povedal laureát.Cena pre najlepšieho trénera pre ženský výber sa ušla kormidelníčke Holandska Sarine Wiegmanovej za titul na tohtoročných ME, uspela v konkurencii reprezentačného kouča Dániek Nilsa Nielsena a trénera Olympique Lyon Gérarda Precheura. Za rok 2016 v tejto kategórii triumfovala Nemka Silvia Neidová (tretíkrát).Tento rok pribudla kategória najlepší brankár, stal sa ním 39-ročný Talian Gianluigi Buffon z Juventusu Turín. Brankár talianskej reprezentácie uspel vo finálovej konkurencii pred Kostaričanom Keylorom Navasom (Real Madrid) a Nemcom Manuelom Neuerom (Bayern Mníchov). "V mojom veku získať túto cenu je veľká česť. Chcem sa poďakovať môjmu klubu, trénerom, spoluhráčom, pretože mi v tomto pomohli," vyjadril sa Buffon.Do Jedenástky roka, ktorú volí FIFA spoločne s FIFPro, sa prebojovali: brankár Gianluigi Buffon (Tal./Juventus Turín), obrancovia Daniel Alves (Braz./Juventus Turín/Paríž St. Germain), Leonardo Bonucci (Tal./Juventus Turín/AC Miláno), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Marcelo (Braz./Real Madrid), stredopoliari Toni Kroos (Nem./Real Madrid), Luka Modrič (Chor./Real Madrid), Andres Iniesta (Šp./FC Barcelona) a útočníci Lionel Messi (Arg./FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portug./Real Madrid), Neymar (Braz./FC Barcelona/Paríž St. Germain).Ocenenie Ferenca Puskása za najkrajší gól roka 2017 patrí Francúzovi Olivierovi Giroudovi z londýnskeho Arsenalu, strelil ho 1. januára do siete Crystalu Palace. Útočník Arsenalu trafil perfektne pod hornú žrď akrobatickým zakončením pätou cez hlavu - tzv. "škorpiónom". "Ďakujem všetkým, ktorí hlasovali za môj gól. A chcel by som pogratulovať aj všetkým ostatným, ktorí strelili naozaj krásne góly. Túto cenu by som rád venoval môjmu otcovi," povedal Giroud. V roku 2016 dal najkrajší gól Faiz bin Subri z Malajzie za fantastický rotovaný priamy kop. V roku 2012 Puskásovu cenu získal Slovák Miroslav Stoch, gólom z voleja ešte v drese tureckého Fenerbahce Istanbul.Cenu Fair Play si odniesol hráč 1. FC Slovácko Francis Koné z Toga, ktorý vo februárovom zápase najvyššej českej súťaže vytiahol zapadnutý jazyk brankárovi Bohemians 1905 Praha Martinovi Berkovecovi. Cenu fanúšikov FIFA získali priaznivci škótskeho Celticu Glasgow za skvelú prezentáciu a celoštadiónové choreo fanúšikov pri oslave 50. výročia triumfu v EPM.