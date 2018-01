Najlepším športovcom vo VŠC Dukla je vodný slalomár Slafkovský

Na snímke víťaz kategórie Olympijské športy Alexander Slafkovský (uprostred), druhý Peter Gelle (vľavo) a tretí Michal Martikán (vpravo) počas vyhlásenia najúspešnejších športovcov rezortu obrany a VŠC Dukla Banská Bystrica v klube Ministry of Fun. Banská Bystrica, 25. januára 2018. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Poradie najlepších



kategória Olympijské športy



1. Alexander Slafkovský, vodný slalom, tréner Stanislav Gejdoš

2. Peter Gelle, rýchlostná kanoistika, tréner Radovan Šimočko

3. Michal Martikán, vodný slalom, tréner Jozef Martikán

4. Petra Vlhová, zjazdové lyžovanie, tréner Livio Magoni

5. Veronika Velez Zuzulová, zjazdové lyžovanie, tréner Timotej Zuzula

6. Anastasia Kuzminová, biatlon, tréner Daniel Kuzmin

7. Richard Nagy, plávanie, tréner Russel Barber

8. Dominika Tatárová, karate, tréner Jozef Poliak

9. Ingrida Suchánková, karate, tréner Miroslav Ďuďák

10. Paulína Fialková, biatlon, trénerka Anna Murínová



kategória Neolympijské športy



1. Marián Jung, vodný motorizmus, tréner Ján Miškovič, 1. na ME v poľskom meste Chodziez v kategórii O-700, 2. na MS v talianskej Cremone v F-500

2. Paulína Fialková, letný biatlon, trénerka Anna Murínová

3. Tomáš Hasilla, letný biatlon, tréner Tomáš Daubner



kategória Juniori



1. Marko Mirgorodský, vodný slalom, tréner Tomáš Mráz

2. Jakub Grigar, vodný slalom, tréner Tomáš Mráz

3. Eliška Mintálová, vodný slalom, tréner Peter Cibák



kategória Kolektívny výkon roka

1. Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Matej Falat, Andreas Žampa, zjazdové lyžovanie, 2. na MS v St. Moritzi v tímoch



kategória Tréner roka



1. Stanislav Gejdoš, vodný slalom



kategória Juniorský tréner roka



1. Tomáš Mráz, vodný slalom



Sieň slávy Dukla



Jan Železný

Martin Tešovič

Ladislav Mundli

Peter Schlank



Cena za mimoriadny prínos



Mesačník ministerstva obrany SR – Obrana: Miloslav Ščepka, Pavol Vitko, Jozef Žiak

Ivan Kováč - bývalý športovec Dukly, po skončený športovej kariéry sa stal športový redaktor v Slovenskom rozhlase



Poďakovanie



Róbert Mistrík - biochemik, dopomohol k očisteniu Mateja Tótha. V roku 2017 bol Róbert Mistrík jedným z členov medzinárodného odborného tímu, ktorý vyvrátil podozrenia z dopingu Mateja Tótha, olympijského víťaza a najlepšieho slovenského športovca za rok 2016.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 25. januára (TASR) – Vodného slalomára Alexandra Slafkovského vyhlásili vo VŠC Dukla za najúspešnejšieho športovca armádneho strediska za uplynulý rok. Jeho meno v banskobystrickom Ministry Of Fun najviac zarezonovalo medzi ďalšími laureátmi, ktorí na seba upútali na vlaňajších vrcholných podujatiach.Singlista Slafkovský zažil vlani rok plný úspechov, na ME v slovinskom Tacene vybojoval medzi singlistami zlatú medailu, druhý skončil na MS vo francúzskom Pau a obsadil 3. miesto v celkovom hodnotení seriálu Svetového pohára. Aj na ďalších miestach v kategórii Olympijské športy skončili medailisti na MS, alebo ME, druhý rýchlostný kajakár Peter Gelle vynikol so striebrom na MS v Račiciach v K2 na 1000 m a tretí vodný slalomár Michal Martikán bronzom medzi singlistami na ME v Tacene i na MS v Pau.