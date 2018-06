 Najnovšie objavy zvyšujú pravdepodobnosť, že na Marse je alebo bol život

MYS CANAVERAL 9. júna - Najnovšie objavy, získané na povrchu Marsu roverom Curiosity, dramaticky zvyšujú pravdepodobnosť, že na Marse bol, prípadne stále je život.



Priznávajú to dokonca aj tí vedci, ktorým sa doteraz existencia života na Marse zdala nepravdepodobná. Najnovšie zistenia publikovali vedecké tímy z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) naraz v dvoch nových štúdiách v magazíne Science.

Stopy organických molekúl

Podľa prvej z nich sa na Marse našli v skalnom podloží na mieste, kde sa pred 3,5 miliardami rokov nachádzalo podľa všetkého plytké jazero, stopy organických molekúl, základných stavebných kameňov života. To zvyšuje pravdepodobnosť, že na Marse v minulosti žili mikroorganizmy, prípadne, že tam žijú doteraz.Ešte zaujímavejší je objav, o ktorom informuje druhá štúdia. Podľa nej vedci prišli na to, že úniky metánu do marťanskej atmosféry, o ktorých sa vedelo aj doteraz, majú určitú pravidelnosť súvisiacu s tamojšími ročnými obdobiami.Úniky metánu z marťanského povrchu do atmosféry vedci pozorovali na ploche štyroch pozemských rokov, čo sa rovná viac ako dvom marťanským rokom (jeden rok na Marse trvá približne 1,88 pozemského roka - pozn. SITA). Zistili, že nepomerne vyššie hodnoty metánu sú vždy počas neskorého marťanského leta na severnej pologuli a v zime na južnej pologuli.

Úniky plynu

Kirsten Siebach, geologička z Rice University, ktorá nebola súčasťou týchto štúdií, na tieto zistenia reagovala s tým, že sú to zatiaľ najsilnejšie argumenty proti teóriám vedcov, ktorí boli voči možnosti existencia života na Marse skeptickí, pričom ona sa k nim doteraz radila tiež."Vidíme tu úniky plynu, ktoré môžu súvisieť so životom pod povrchom planéty, alebo, úplne prinajmenšom, môžu súvisieť s prítomnosťou teplej vody alebo iných prostredí, v ktorých môže život, ako ho poznáme na Zemi, pohodlne prežívať," hovorí Siebach. Pozorovanie cyklických únikov metánu je podľa nej "jedným z najpresvedčivejších náznakov" toho, že na Marse aj v súčasnosti je život.Agentúra Associated Press však pripomína, že hoci na Zemi veľkú väčšinu metánu v atmosfére produkujú živočíchy a rastliny, stále existujú aj iné vysvetlenia, vrátane geologických procesov na povrchu planéty či dopadov asteroidov alebo komét.