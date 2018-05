Najsledovanejšou televíziou roku 2017 bola TV Markíza

Budova televízie Markíza v Záhorskej Bystrici. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) – Najsledovanejšími televíznymi stanicami na Slovensku v minulom roku bola TV Markíza, TV Joj a Jednotka. Ukázal to prieskum MML–TGI, ktorého súhrn za celý rok 2017 v piatok predstavila agentúra Median SK.Pozíciu lídra TV Markíza obhájila aj potom, ako od začiatku vlaňajška opustila terestriálne vysielanie. Jej celoročná sledovanosť dosiahla 40,5 percenta, čo predstavuje 1,811 milióna divákov. Medziročne poklesla o viac ako desať percentuálnych bodov, keď jej súhrnná sledovanosť za rok 2016 bola na úrovni 51 percent.TV Joj dosiahla v parametriročnú sledovanosť 31,5 percenta, Jednotka zaznamenala sledovanosť 24,6 percenta. U oboch televízii ide o výsledok, ktorý zodpovedá ich sledovanosti z roku 2016.Na ďalších miestach v ročnej sledovanosti nasledujú TV Doma (sledovanosť 6 percent), TA3 (sledovanosť 5,3 percenta), Plus a Dvojka (obe TV zhodne 4 percentá), TV Dajto a ČT1 (obe zhodne 3,8 percenta). Rebríček TOP 10 uzatvára RTL Klub so sledovanosťou 1,9 percenta.Národný prieskum MML–TGI, zameraný na spotrebné správanie, médiá a životný štýl, realizuje spoločnosť Median SK kontinuálne od roku 1997.