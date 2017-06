Najväčší šachový festival Chessfest 2017 na Slovensku ovládli Bratislavčania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ružomberok 7. júla - Najväčší šachový festival na Slovensku Chessfest 2017, ktorého dejiskom bol od 26. mája do 6. júna Ružomberok, ovládli bratislavskí šachisti. Titul majstra Slovenska získal KŠN Bratislava, druhé miesto si odnieslo CVČ Žilina a bronzová medaila putovala opäť do hlavného mesta zásluhou mladíkov z ŠK Slovan Bratislava."Majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev starších žiakov sa konali za rekordnej účasti 35 kolektívov. Ako najmasovejšie podujatie sa však do histórie zapíšu majstrovstvá Slovenska mládeže v rapid šachu. O 14 titulov bojovalo celkom 330 hráčov," skonštatoval hlavný organizátor Marek Zelnický zo Šachového klubu Ružomberok.Najprestížnejšou časťou podujatia boli podľa neho majstrovstvá sveta telesne ťažko postihnutých, ktoré sa v metropole dolného Liptova uskutočnili po prvý raz. "Na turnaji sa predstavilo 40 šachistov z 12 krajín sveta za účasti svetovej špičky s historicky najväčšou účasťou za celých 17 ročníkov tohto turnaja," doplnil.O šachový festival prejavila veľký záujem aj široká verejnosť. Prostredníctvom internetu denne sleduje šachové súboje viac ako 50.000 užívateľov. Za veľmi atraktívny diváci považovali bleskový turnaj, ktorý bol otvorený pre všetkých priaznivcov tejto kráľovskej hry. Súbežne s majstrovstvami sveta sa uskutočnili aj "B" turnaj, a to 20. ročník medzinárodného šachového turnaja o pohár primátora mesta Montana Fide Open Ružomberok 2017.