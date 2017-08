Najväčší slovenský metalový sviatok ponúkne za štyri dni 40 vystúpení

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein

Zvolenská Slatina 15. augusta (TASR) - Takmer 40 vystúpení hardrockových a metalových kapiel z celého sveta ponúknu za štyri dni dve obrie scény na festivale More Than Fest. Podujatie sa uskutoční v dňoch 17. až 20. augusta vo Zvolenskej Slatine v okrese Zvolen.Hlavnou hviezdou je skupina Amon Amarth, známa ako "vikingovia metalu". K ťahákom festivalu by mali patriť skupiny Edguy a Masterplan, v ktorej hrá Roland Grapow, niekdajší člen skupiny Helloween, žijúci už niekoľko rokov vo Zvolenskej Slatine. V neposlednom rade sa predstavia aj svetové pojmy vo svojom žánri - skupiny Epica, Rage, Dark Funeral či Gorgoroth a vystúpi aj Steve Harris z Iron Maiden v rámci svojho projektu British Lion.Ako vysvetľuje organizátor festivalu Ján Poliak z agentúry EPG, festival je unikátny aj tým, že okrem absolútnej metalovej nakladačky je stanovanie a parkovanie hneď vedľa areálu koncertov. Oboje sú zadarmo.„S rokom 2017 prichádzajú aj maximálne vylepšené služby, ako oplotenie celého areálu, osvetlenie stanovej osady, hygiena a podobne a stanovanie a parkovanie hneď vedľa areálu koncertov, ktoré sú zadarmo," hovorí.Okrem zahraničných skupín sa predstavia aj začínajúce slovenské i zabehnuté kapely ako Tristana, Signum Regis, Aint, Ataraxia, Midnight Scream, Ravenclaw, Symfobia, Hiraxov Ramchat či Eufory.Vlani festival navštívilo 7000 ľudí z 25 krajín sveta. Organizátori veria, že tento rok ich príde ešte viac.