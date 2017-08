Taylor Swift vyhrala súd týkajúci sa sexuálneho obťažovania, od obvineného žiadala odškodné

Muellera vyhodili z práce

Desať cien Grammy

DENVER 15. augusta (WebNoviny.sk) - Americký súd uznal niekdajšieho rozhlasového moderátora Davida Muellera vinným v prípade obťažovania speváčky Taylor Swift.Osemčlenná porota pozostávajúca zo šiestich žien a dvoch mužov sa zhodla, že Mueller interpretku v roku 2013 v zákulisí pred jej koncertom v Denveri počas fotenia chytil za zadok. Dvadsaťsedemročná speváčka dostane na základe vlastnej žiadosti symbolické odškodné jeden dolár (v prepočte 85 eurocentov).Rodáčka z Readingu v Pennsylvánii dúfa, že verdikt dodá odvahu aj ďalším obetiam sexuálneho násilia. Rozhodla sa tiež podporiť bližšie nešpecifikovanou sumou skupiny, ktoré pomáhajú takýmto osobám.Speváčka a jej matka Andrea Swift po incidente kontaktovali člena ich tímu Franka Bella, ktorý požiadal Muellerovho zamestnávateľa, aby ho náležite potrestal.Ten ho vyhodil z práce, na čo moderátor reagoval žalobou voči speváčke, ktorá nechcela prípad medializovať ani ho nahlásiť na políciu. Napokon však podala žalobu za sexuálne obťažovanie. Súd takisto vyhlásil, že speváčka nemôže za stratu Muellerovho zamestnania.Taylor Alison Swift vydala debutový, eponymný album v roku 2006. Nadviazala naň štúdiovkami Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012) a 1989 (2014). So všetkými nahrávkami, s výnimkou prvej, sa jej podarilo dobyť americký albumový rebríček Billboard 200.Na konte má napríklad desať cien Grammy, 21 Billboard Music Awards či 19 American Music Awards vrátane Dick Clark Award for Excellence. V roku 2009 sa objavila v seriáli Kriminálka Las Vegas (2000 - 2015). Zahrala si aj vo filmoch Valentín (2010) a Darca (2014).