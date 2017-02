Najviac detí s vrodenou chybou sa narodilo v dvoch okresoch

Ilustračné foto. Foto: TASR / TASR – František Iván Foto: TASR / TASR – František Iván

Bratislava 7. februára (TASR) – Vrodenú chybu odhalili lekári v roku 2014 u viac ako 1560 slovenských detí. Najviac u bábätiek do jedného roka (1500). Ročne sa narodí asi 55.000 novorodencov. S vrodenou chybou sa narodilo viac chlapcov ako dievčat. Vyplýva to z posledných spracovaných, teda najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).Najviac takýchto detí prišlo na svet v okrese Stará Ľubovňa a Stropkov. Z 1000 bábätiek tam lekári odhalili vrodenú chybu v priemere u asi 72. Nepriaznivé štatistiky má i Poprad a Bánovce nad Bebravou. Z 1000 detí sa tam v roku 2014 s vrodenou chybou narodilo viac ako 60 novorodencov. "," uviedlo NCZI.Postihnutie jedného orgánu odhalili lekári u 1300 detí do jedného roka, viacorgánové poškodenie u 200 bábätiek. U detí často odhalili poškodenia v oblasti obehovej sústavy (482), zdeformované mali aj svaly a kostry (313). Častým problémom boli aj poškodenia v oblasti močovej sústavy (216) a genitálií (205). Z uvedených piatich druhov poškodení ich lekári vo všetkých prípadoch najviac odhalili u detí z Prešovského kraja.Novorodenecká úmrtnosť predstavovala v roku 2014 mieru 0,8/1000 živonarodených detí, čo je 24 percenta z celkovej miery novorodeneckej úmrtnosti.