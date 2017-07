Najviac zhliadnutí na YouTube má skladba See You Again od Wiza Khalifu

Wiza Khalif Foto: TASRAP

San Bruno 11. júla (TASR) - Hudobným videoklipom, ktorý má na zdieľacej webovej stránke YouTube.com najvyšší počet zhliadnutí, sa stal See You Again amerického rappera Wiza Khalifu. Skladba, v ktorej účinkuje i spevák Charlie Puth, tak prekonala doterajší rekord skladby Gangnam Style Juhokórejčana Psy.Informovala o tom dnes agentúra AP.See You Again zaujala prvé miesto v pondelok; má vyše 2,897 miliardy zhliadnutí, čo je o dva milióny viac než hit juhokórejského speváka, ktorý bol najsledovanejším hudobným videoklipom na YouTube päť rokov. Na treťom mieste je Kanaďan Justin Bieber so skladbou Sorry, zaostáva však o 250 miliónov zhliadnutí."Na YouTube som vstúpil v roku 2007, dúfajúc, že raz vytvorím video, ktoré bude mať aspoň 10.000 zhliadnutí," uviedol na sociálnej sieti Twitter Puth. Wiz Khalifa vo vyhlásení vyjadril potešenie, že skladba "inšpirovala toľko ľudí". See You Again bola vydaná v marci 2015 ako pocta zosnulému hercovi Paulovi Walkerovi.