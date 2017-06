Najvyššie vývozy a dovozy s agrokomoditami sa realizovali s Českom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júna (TASR) - Najvyššie vývozy a dovozy s agrokomoditami sa vlani realizovali s Českou republikou. Vyplýva to z materiálu ministerstva hospodárstva Vyhodnotenie výsledkov a tendencií zahraničného obchodu (ZO) SR za rok 2016, ktorý by mala v najbližšom období prerokovať vláda.Podľa MH SR vo vývozoch boli hodnotovo najväčšími partnermi v roku 2016 z krajín EÚ-28 Česká republika (645,5 milióna eur), Maďarsko (498,4 milióna eur), Poľsko (479,2 milióna eur), Rakúsko (286,4 milióna eur), Nemecko (184 miliónov eur) a Taliansko(101,5 milióna eur). Z tretích (nečlenských) krajín to boli Turecko (42,9 milióna eur), Švajčiarsko (19,1 milióna eur), Ruská federácia (14,7 milióna eur), Ukrajina (14,3 milióna eur), Srbsko (6,1 milióna eur) a Bielorusko (4,9 milióna eur).spresnil v materiáli rezort hospodárstva.Celkové výsledky zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami za rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 zaznamenali zvýšenie vývozu o 1,1 % a na druhej strane zvýšenie dovozu o 6,7 %. Negatívne saldo vlani vzrástlo oproti roku 2015 o 228,1 milióna eur, z negatívnej úrovne 1,045 miliardy eur v roku 2015 na vlaňajšiu zápornú úroveň 1,274 miliardy eur.